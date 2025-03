Las actrices Lisi Linder, Lorena López y Marta Belenguer están desde hace casi dos años al frente de Merinas Bar. La que había sido una tienda de ultramarinos tradicional en el barrio de Carabanchel, se ha reinventado sin perder su esencia original. Abierto de la mañana a la noche, tiene una carta en la que destacan los productos de Levante y el sur , pero sin olvidar el pasado del local. Por eso en su carta tienen el apartado “Laterío”, en el que no podían faltar los clásicos mejillones, pero también encuentras navajas, sardinillas en tomate y sardinillas en AOVE. Si las combinas con su Chicharrón de Cádiz o la Mojama de atún de Barbate, tienes el aperitivo perfecto.

El Mercado de Antón Martín es uno de los pocos que mantiene ese delicado equilibrio entre puestos donde hacer la compra diaria y locales para comer, cenar o tomar un aperitivo a cualquier hora. Allí se encuentra Latazo, una joya del laterío donde se cuida la calidad y la procedencia del producto de manera evidente. En su carta tienen el apartado clásico de latas, con sus mejillones, berberechos o chipirones, perfectos para tomar con el vermú. Pero no puedes perderte el apartado “Cocina con lata” y comprobar cómo preparan las Anchoas a la donostiarra, el Burrito de sardinillas picantonas o el Lomo de atún a la siciliana.

Lo dicen ellos mismos, La Colmada es mitad bar, mitad tienda, ideal para degustar su carta, comprar para llevar a casa o para regalar. Ubicada en pleno barrio de Malasaña, este local no deja indiferente a nadie ya desde la fachada, que rinde homenaje al antiguo colmado que habitó el local. Una vez dentro, el problema está en no pedir toda la carta. No falta el laterío frío, con mojama de atún, paté de nécora o sardinas en salsa teriyaki, sin pasar por alto las conservas calientes, con platazos como el jabalí con setas en salsa rústica o los pimientos rellenos de centollo.