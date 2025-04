Roma, la eternidad en unos días

Roma es una ciudad infinita que no se acaba nunca. Cada vez que venimos a verla es como si fuera la primera vez, siempre descubrimos algo o recordamos lo de ocasiones anteriores. “Por fin he llegado a Roma, la primera ciudad del mundo”, dijo Goethe. Lo grande y lo bello integrados en una cotidianidad caótica. Venir a Roma es también venir a encontrarse con el calor y los abrazos de Annalisa y Paolo. Las rimas de la vida. Son ellos quienes nos reciben en el aeropuerto y con quienes compartimos la primera sobremesa en Porto Romano , la marina de Fiumicino, en la desembocadura del Tíber.

Decidimos terminar el día en la Fontana di Trevi , esa maravilla encastrada en esta plaza. Impactante, refulgente, maravillosa. No lanzamos monedas porque estamos seguros de que volveremos muchas más veces a esta ciudad que nos tiene cautivados desde hace ya tiempo. “En Roma, el pasado y el presente se confunden y la historia parece revivir en cada esquina”, decía Chateaubriand.

Hemos intentado visitar la mostra dedicada a Caravaggio, pero cuando nos lo propusimos ya no había entradas para estos días y por tanto nos acercamos a San Luigi dei Francesi, para contemplar los 3 lienzos del artista milanés que representan la vida de San Mateo , el uso dramático de las luces y las sombras. Pasión, violencia y brillo. Sobrecogedores.

Después de una breve parada en el hotel paseamos la tarde por la Vía del Corso hasta encontrarnos con la Galería Doria Pamphilj en donde vive uno de los retratos que más me ha impresionado nunca, de los más extraordinarios de la historia. el Inocencio X de Velázquez. Esa mirada dura, desconfiada, inquietante, es de un magnetismo inenarrable. Cuenta la historia que el propio Papa dijo al pintor sevillano: “Troppo vero” (demasiado verdadero).

El nuevo encuentro con nuestros amigos es de una alegría rebosante. Las palabras andan de la mano. Este era un viaje prometido y esperado. Abren nuestra cena unas lentejas extraordinarias, hacía tiempo que no me comía unas así; unas alcachofas estupendas (es maravillosa la variedad de alcachofas en Roma), y unos lomos de salmonete sabrosísimos , en un punto extraordinario. Bebemos un vino de Lombardía , un blanco procedente de la zona del Lago di Garda, una de las uvas más elegantes del país, la trebbiano de Lugana, un vino elaborado por la familia Tiraboschi, con cepas de más de 50 años de antigüedad: Ca`Lojera 2023, de sabor mineral, potente y fresco. Goloso. Irresistible.

“Roma es la ciudad que más me ha hecho sentir la presencia de lo eterno”, escribió Rilke.

La tarde nos lleva a la Roma antigua de los Foros y el Coliseo, para ello caminamos bordeando Piazza Venezia y accedemos a la Vía dei Fori Imperiali. Este paseo hace comprender la inmensidad del Imperio Romano : templos, basílicas, arcos triunfales y estatuas son el testimonio vivo de una civilización impresionante . “Antes del nacimiento de Nueva York, el ser humano no había emprendido una tarea urbana tan colosal y ambiciosa como fue la construcción de Roma. Y ahí quedan sus rastros”, escribió Javier Reverte en su 'Otoño en Roma'.

Hay quienes creen que las nubes son transportistas de lluvia, que la llevan, la traen y la dejan donde quieren. Esta mañana en Roma la lluvia cae suave y fina, mansa como si no quisiera molestar a los viandantes.

Nos despedimos agradeciendo esta infinita hospitalidad, ese maravilloso compendio de ternura de los niños y su asombro por nuestra fluída conversación en otra lengua que no es la suya. Un día estupendo, cuadrado en la geometría del afecto. “El agua alegre de los días romanos, pasa como una canción viajera”, decía Rilke. Entre abrazos y despedidas nos citamos en tiempos futuros: Nápoles nos espera con sus aromas de naranjas otoñales.

Al regresar a Roma y antes de pasar el hotel decidimos acercarnos a la basílica de San Lorenzo in Lucina, un lugar clandestino en el que los cristianos se reunían para orar. En el interior nos encontramos un improvisado ensayo de piano, flauta travesera y un pequeño coro que hace las delicias de los escasos visitantes. Aquí está la tumba del “divino bohemio”, el compositor checo, Josef Mislivecèk, amigo de Mozart.

Con tan solo doblar una esquina estamos ante Santa María in Trastevere y su cautivadora fachada románica. Los mosaicos de su interior son realmente asombrosos, como sus imponentes columnas romanas antiguas.

Cruzamos el río para acercarnos a Santa María in Cosmedin, una de las mejores iglesias medievales de la ciudad. En el siglo XII vio realzada su belleza con un campanario de siete pisos y un pórtico, en donde se encuentra la 'Boca della veritá', a la que acuden numerosos turistas para poner a prueba sus certidumbres.

El recorrido nos lleva hasta la Piazza del Popolo, en el corazón de la ciudad, originariamente fue una capilla construida para exorcizar al fantasma de Nerón. Alberga una serie de tesoros artísticos. Bramante proyectó el ábside, Rafael decoró la Capilla Chigi y Caravaggio contribuyó con dos espectaculares lienzos: 'La crucifixión de San Pedro' y 'La conversión de San Pablo'. En la inmensidad de esta plaza es inevitable la contemplación de su Obelisco Flaminio y de sus iglesias gemelas de Santa María in Montesanto y dei Miracoli.

Con Alessandro repasamos afectos comunes, lugares de la Costa Amalfitana e inevitablemente hablamos de Roma, sobre la que él apunta con datos contrastados que la ciudad está batiendo récords de visitantes desde la pandemia. Roma es un furor. Ya no hay temporadas bajas. Le recuerdo la cita de Goethe. “Roma es la ciudad de las ciudades y quien no la haya visto no puede tener ni idea de lo que es una ciudad”.