Ruta de la Plata en coche: ¿Dónde parar para comer?

España es un país lleno de maravillas por descubrir. Algunas de ellas son muy conocidas, se han convertido en espacios que los turistas llenan, rincones que los visitantes no se quieren perder, pero otras son mucho menos conocidas, lo que no quiere decir que no merezca la pena verlas o, como sucede con la Ruta de la Vía de la Plata, recorrerlas por lo menos una vez en la vida. Los amantes de los viajes por carretera seguro que han oído hablar de esta ruta, que recorre la península de norte a sur a lo largo de más de 800 kilómetros.