La lista de los 50 mejores restaurantes del mundo en 2025

Redacción Gastro 20 JUN 2025 - 10:19h.

El peruano Maido se ha convertido en el mejor restaurante del mundo

El español Etxebarri repite en la segunda plaza y DiverXO se queda en el cuarto puesto

Un año más tenemos la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo de The Best World’s 50 Best Restaurants tras la gala celebrada en Turín que ha coronado al restaurante peruano Maido, que se ha impuesto al español Etxebarri, el favorito en muchas de las quinielas para alzarse con el título, pero que finalmente ha repetido su segunda posición. Muy cerca se ha quedado también DiverXO, que ocupa la cuarta plaza de la lista. La presencia española se completa con Elkano en el 24 y Enigma en el 34.

La gala no solo se centró en los 50 mejores restaurantes del mundo, sino que se otorgaron otros galardones como uno que se vino a España: el de Best Sommelier Award para el sommelier del Asador Etxebarri Mohamed Benabdallah.

Otro de los galardones fue para Pichaya ‘Pam’ Soontornyanakij, la mejor chef femenina del mundo en 2025; Maxime Frédéric, elegido mejor chef en pastelería 2025; o el restaurante colombiano Celele, que se ha llevado una mención especial a la sostenibilidad. El Resy One To Watch es para Khufu’s en Egipto y Trèsind Studio, en Dubái, es el mejor restaurante de Oriente Medio.

La lista completa de los 50 mejores restaurantes de 2025