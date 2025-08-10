Dónde se comen las mejores ostras del mundo: 6 destinos de élite

Inés Gutiérrez 10 AGO 2025 - 09:00h.

Es importante asegurarse de que las ostras sean de calidad, apostando por lugares de confianza

¿Cuál es la mejor forma de comer ostras?

Son muchas las maneras en las que se pueden disfrutar las ostras, hay quien no puede comerlas si no es acompañado de una buena vinagreta o un poco de pan con mantequilla, se puede tomar fritas, salteadas o asadas, aunque lo más habitual es comerlas crudas, presentadas sobre un plato con hielo y directamente desde su concha o valva. Una práctica que hace un tiempo hubiera podido despertar ciertas suspicacias, pero que se considera segura, pues son muchos los controles que pasan actualmente.

Asegurarnos de que son de la mejor calidad y se encuentran en su punto óptimo es también clave para evitar disgustos. Los expertos recomiendan no comer aquellas ostras que nos hagan dudar de su calidad, una ostra en buen estado tiene que oler a mar, a sal, a roca… por eso, si tienen un olor fuerte, como a amoniaco, o una textura pegajosa, lo mejor es no comerlas y asegurarnos así de que no nos sienten mal.

Nadie quiere tener manía a su plato preferido porque en alguna ocasión nos sentó mal, por eso es importante comer las ostras cocinadas o en lugares de total confianza, donde estemos seguros de que son de la mayor calidad y de que comerlas tal y como nos las sirven no supone ningún peligro. Por eso es clave aprender a reconocer una ostra de calidad cuando la tenemos delante, evitando que podamos cometer el error de pagar por aquellas que no merecen la pena.

Al abrir la ostra, debe tener un aspecto brillante y húmedo, si la carne se ve seca o decolorada será porque la ostra no es de buena calidad, que es una información distinta a la que nos aporta el olfato, un mal olor no solo señala la calidad, sino que avisa de que puede estar en mal estado. En cuanto al sabor, las ostras frescas deben dejar un gusto refrescante y, sobre todo, limpio.

La calidad de la ostra también puede depender del tamaño y se clasifican en seis calibres, del 000, que son las que pesan más de 150 gramos, al 5, que no superan los 45 gramos. Las más pequeñas no se comercializan, las de calibre mayor son las más exclusivas y también las más caras. Las que suelen encontrarse habitualmente son las de calibre 2 y 3, que son las que mejor calidad precio suelen tener, haciendo que se pueda disfrutar de este bocado de lujo de una forma más habitual, acercando su consumo a un público más general.

Las ostras se han convertido en uno de los bocados de moda y cada vez es más frecuente verlas en las cartas de los restaurantes. Como siempre sucede, no en todas partes se disfrutan igual y hay algunos destinos que nos harán disfrutarlas mucho más que otros.

Dónde se comen las mejores ostras del mundo: 6 destinos de élite

Aprender qué lugares son los más indicados para comer ostras sin tener que preocuparnos por calidad no es sencillo y el riesgo nunca es cero (por eso suele recomendarse comerlas cocinadas, que reduce los riesgos notablemente), pero hay algunos destinos que han conseguido su reconocimiento a base de calidad y trabajo. Estos son algunos de los imprescindibles que debes visitar si quieres sentirte como un auténtico amante de las ostras.