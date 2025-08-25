Sanbaia, un restaurante flotante en la costa de Galicia, sirve un menú degustación cocinado al fuego de carbón

La lista de famosos con restaurantes no deja de crecer con el paso de los años, pero no muchos de ellos pueden presumir de ofrecer una apuesta gastronómica en un entorno fuera de lo común. Roberto Vilar es un presentador, humorista y actor que en el verano de 2025 ha decidido convertirse en uno de los socios de un negocio muy llamativo en la costa gallega. La estrella de TVG, la televisión autonómica de su comunidad, es uno de los responsables de ofrecer a quienes visiten las Rías Baixas la posibilidad de comer navegando en un barco. Se trata del restaurante flotante Sanbaia (playa de Silgar, Sanxenxo, Pontevedra).

“Sanbaia es un restaurante gallego a bordo de una goleta de madera de casi 100 años, fondeada en la bahía de Sanxenxo, frente a la playa de Silgar. Llegarás en nuestra zodiac desde el punto de embarque que elijas”, indica la descripción del establecimiento en su página web. Para poder vivir esta singular experiencia gastronómica navegando la ría de Pontevedra, es necesario hacer una reserva online. También está disponible la posibilidad de contratar un chárter, alquilar el barco para una experiencia privada o hacer una reserva para un grupo.

Roberto Vilar contó en una entrevista que celebraba con todo el equipo de su programa, ‘Land Rober Tunai Show’, el final de temporada cada año en el mencionado barco: “Hace un año que surgió la oportunidad de comprarlo y allí fuimos unos socios y yo”. La goleta tiene en su cubierta una mesa para 22 comensales, que pueden ponerle la guinda a su visita saltando desde proa para darse un chapuzón en el mar al acabar de comer, justo antes de regresar a los puntos de embarque en Sanxenxo y Portonovo.

El menú degustación de Sanbaia

Comer en Sanbaia en la costa de Sanxenxo se presenta como “una experiencia gastronómica extraordinaria donde saboreas un menú degustación cocinado al fuego de carbón, servido en cubierta a bordo de una goleta centenaria, mientras te envuelven las aguas cristalinas, la costa gallega y la brisa atlántica”, explican sus dueños. El restaurante flotante sirve a sus clientes un menú degustación a un precio de 175 euros por persona, incluyendo bebidas como agua, refrescos, cervezas y vino.

El menú va adaptándose con pequeñas variaciones, pero se inspira en los sabores del océano Atlántico y reúne platos que se cocinan al momento sobre brasas en la cubierta del barco. Por supuesto, no pueden faltar mariscos y productos del mar como las navajas, el bogavante y la lubina, que los clientes pueden degustar antes de terminar con un postre.

Cómo llegar al barco para comer en Sanbaia

Los puntos y horas de embarque para llegar a Sanbaia son el puerto de Sanxenxo a las 14:45 horas y el club náutico de Portonovo a las 15:00 horas. Tendrás que elegir una de estas dos opciones a la hora de hacer la reserva y pagar el menú degustación. Cabe destacar que este restaurante no se dedica a servir desayunos o cenas, ya que por sus peculiares características cuenta con un único turno al día para comer a mediodía.

La puntualidad es fundamental. Se recomienda llegar al punto de embarque con al menos media hora de antelación, para evitar posibles imprevistos relacionados con el estacionamiento, ya que las lanchas salen siempre a la hora prevista: “Si no llega a tiempo, deberá encontrar un medio alternativo para llegar al restaurante”. Asimismo, desde la empresa indican que si el capitán del barco considera que el mar no está en condiciones favorables para el servicio, se notificará la cancelación a las personas que habían reservado con la mayor antelación posible y se reembolsará el importe pagado.