Camilo llevó a la familia Montaner a comer un menú con pizza que se convirtió en "una experiencia espiritual"

La pizzería española que en Italia coronaron como la segunda mejor del mundo

El cantante Camilo arrancó su nueva gira por España en agosto de 2025, pero entre sus conciertos también dedica tiempo a disfrutar de lo mejor de la gastronomía del país. El artista y su esposa, Evaluna Montaner, tienen juntos un canal de YouTube en el que comparten detalles de sus vidas, sus viajes y sus reflexiones al bajar del escenario. La pareja comentó en uno de sus vídeos cómo fue comer en un lugar de Madrid que les dejó muy impresionados: “Hablamos de una pizza que terminó siendo una experiencia espiritual (no exageramos). Fuimos a un restaurante de una pareja venezolana en Madrid que nos recordó que la excelencia también puede ser una forma de decir ‘vale la pena estar vivo’”.

Los dos se refieren a Biga Clandestina, que se presenta como “un culto al gluten en una mesa compartida”. Su ubicación en la ciudad se comparte solamente con quienes hacen una reserva en su página web: “¿Cómo sería una cena clandestina si la ubicación no es secreta? Coge tu sitio y te revelaremos todos los detalles por privado”. Se trata de una experiencia fuera de lo común que ha conquistado a muchos amantes de la pizza.

Camilo hizo una reserva en Biga Clandestina para llevar a su pareja y a parte del famoso clan Montaner. Además de Evaluna, probaron esta experiencia sus hermanos, Mau y Ricky, las esposas de ellos, Sara Escobar y Stefi Roitman, y los padres de la familia, Ricardo Montaner y Marlene Montaner. Posaron en varias fotos con los responsables del negocio, Carla y Emiliano, quienes se mostraron muy agradecidos.

“No sé muy bien cómo empezar a escribir lo que vivimos esta tarde, ha sido un honor enorme para nosotros recibir a esta familia tan querida en nuestra mesa, creo que jamás pensamos tenerlos aquí disfrutando de nuestra experiencia. Lloré muchas veces durante la comida, porque me costaba creer que estaban ahí, riéndose con nosotros, contando historias y escuchando detenidamente lo que Emiliano contaba con cada plato. Conocerlos en persona fue una experiencia maravillosa, son aún más increíbles cara a cara y más cercanos de lo que me imaginé. Gracias por venir, por escogernos, por entender y disfrutar cada pase y gozar de estar aquí, por las risas y la cercanía, ha sido maravilloso, sin duda han dejado una marca en nosotros. Esta siempre será su casa cuando quieran volver”, escribió Carla en Instagram.

Las alabanzas de Camilo y Evaluna

Evaluna Montaner empezó a hablar así sobre su visita a Biga Clandestina: “Fuimos a almorzar al que yo creo que es el mejor restaurante del mundo entero… Yo casi lloro, fue tan emocionante para mí…”. Camilo añadió: “Me conmovió todos los centros… Solo la comida fue un 10 de 10”. Los dos contaron a continuación cómo fue su primera impresión de la localización: “Cuando llegamos dijimos: ‘¿Será que estamos en el lugar correcto?’. Porque parecía como una tienda abandonada. Luego abres y entras a este lugar que empieza a ser una experiencia. Es una sola mesa, perfecta para la familia entera, y una barrita con una cocina expuesta, donde tú vas a tener la experiencia de ver al cocinero, Emiliano”.

La pareja describió su comida con pizza como “una experiencia espiritual”, llegando a compararla con la sensación de llegar a la catedral de Santiago de Compostela tras hacer el camino. “Me parece increíble ver la excelencia de lo que están haciendo todas las comunidades que han viajado por tantos lados y están hoy, por ejemplo, en España. Los venezolanos están haciendo vainas muy increíbles en España”, destacó Camilo.

El menú de Biga Clandestina

Para disfrutar de la cocina de Biga Clandestina en Madrid es imprescindible hacer una reserva en su página web: “Biga es una experiencia íntima en la que vamos a sumergirnos en el mundo de las masas”. La cena tiene un precio de 47 euros por cabeza e incluye un menú degustación “en honor a la pizza y el gluten”, sin bebidas incluidas. Los comensales, hasta 12 personas, comparten una sola mesa en la que les sirven 8 pases y un postre.