Hablar sobre Museo Chicote es hablar sobre la historia de Madrid. La emblemática coctelería fue el punto de reunión de multitud de famosos en distintas épocas, incluyendo miembros de la realeza, estrellas de Hollywood, los artistas de la movida madrileña y muchos más. “Su puerta ha visto desfilar desde presidentes como Eisenhower, científicos como Alexander Fleming y otras celebridades como Dalí, Ernest Hemingway, Ava Gardner, Sophia Loren, Orson Welles, Audrey Hepburn, Jacinto Benavente, Frank Sinatra, Charlton Heston, Grace Kelly y el príncipe Rainiero de Mónaco”, destaca su página web.

Perico Chicote, que fue barman del Hotel Ritz, abrió el Bar Chicote (calle Gran Vía, 12, Madrid), en 1931. Las personas que pasen por allí podrán ver una placa que indica que fue la primera coctelería de España y una “joya intacta del art déco”. Luis Gutiérrez Soto, que había diseñado el edificio en el que se encuentra el establecimiento, se encargó de su decoración.

En 1940 nació el Museo Chicote, cuando su propietario decidió enseñar al público 11.000 botellas de diferentes bebidas que había reunido en el sótano del lugar. La web del negocio se hace eco de algunas leyendas sobre esta enorme colección: “Cuentan que en Museo Chicote se podía encontrar desde un vodka procedente de la bodega del zar de Rusia a bebidas que habían sido probadas por Napoleón Bonaparte y la emperatriz Josefina o, como dicen, aquel recipiente para beber que Armstrong llevó consigo en su viaje espacial en el Apolo XI”.

Los cócteles de las estrellas

En las paredes de Chicote cuelgan fotos de muchas celebridades que visitaron el local y disfrutaron de sus fiestas. Su carta de cócteles y otras fuentes permiten conocer las bebidas favoritas de los famosos que pasaban por allí. Antonio Romero, que trabajó durante años en el lugar, recordó sobre Ava Gardner en El País: “Bebía tequila, jerez o bourbon. Le gustaba, como a todos los americanos, el old fashioned y el manhattan, que son cócteles hechos con bourbon. Bebía bastante, pero nunca perdió la compostura”.

Sophia Loren pedía a Perico Chicote un Negroni, preparado a base de vermú dulce, ginebra y Campari, con un toque de sifón. También era la bebida favorita de Orson Welles. El escritor Ernest Hemingway, que fue uno de los clientes habituales del establecimiento, prefería los daiquiris. Al director Luis Buñuel le gustaba el martini seco con “una lágrima de vermú en un océano de ginebra”.

Manolete bebía anís con coñac, un revuelto o un blanco y negro, según explica el libro ‘Amor y desamores toreros’, de Benjamín Bentura Remacha. El cóctel favorito de Frank Sinatra era el "rusty nail", que se prepara con whisky, cáscara de limón y Drambuie, un licor escocés que lleva whisky, miel, hierbas aromáticas y especias. El dueño del establecimiento también creaba cócteles a medida para los clientes más célebres. Por ejemplo, a Rita Hayworth le sirvió el “D-Ryta Hayworth Martini”, que era un martini seco elaborado con vodka, vermú blanco dulce y pétalos de rosas frescos.

Cócteles homenaje de Chicote

Alaska tiene un cóctel con su nombre en Museo Chicote, que rindió tributo a la que define como “una artista generacional de la movida madrileña”. El combinado une zumo de pomelo, sirope de almendras orgeat, sirope de vainilla, fruta de la pasión y soda. El local rindió homenaje a Lola Flores en 2023, en el centenario de su nacimiento. Nacho Zamora, jefe de bartenders, creó el cóctel Lola, que se hace con brandy de Jerez (el lugar en el que nació la artista), licor Frangelico, zumo de naranja, sirope de almendra y espuma de papaya y fruta de la pasión.

Otra clienta habitual, Ava Gardner, también recibió un homenaje del local en forma de bebida ideada por Chema Insausti, barman jefe de Museo Chicote, en 2017. Desde el local anunciaron que el cóctel Gardner-Schweppes se serviría como cóctel de bienvenida el primer domingo de cada mes en el brunch del Hotel InterContinental (paseo de la Castellana, 49, Madrid), en el que pasaban largas temporadas algunas estrellas de Hollywood. El combinado lleva whisky escocés, brandy, licor de cerezas Heering, top de ginger ale Schweppes, twist de naranja y stick guinda luxardo.