7 bares de moda en Barcelona para un plan foodie en otoño

Inés Gutiérrez 11 OCT 2025 - 11:00h.

Barcelona es una ciudad cosmopolita y sus bares y restaurantes son la mejor prueba de ello

De ruta por las mejores coctelerías de Barcelona

Compartir







Barcelona es una de esas ciudades que tiene de todo, solo hay que saber buscarlo sin dejar que ese exceso de opciones nos llegue a abrumar. Es ideal para dar un paseo, para acercarse a ver el mar o disfrutar de la zona más urbana, se pueden visitar sus museos, acudir a sus teatros o dejarse deslumbrar por sus monumentos, exposiciones y opciones culturales que parecen no tener fin. También es una ciudad en la que se puede comer muy bien y encontrar el lugar donde hacerlo es más sencillo si sabes lo que te apetece.

Hay establecimientos en los que la comida tradicional catalana es protagonista, otros donde la cocina de vanguardia espera al visitante para convertirle en un adicto, opciones para las que apetece arreglarse un poco más, porque son sitios a los que acudir en un día especial, y otros que son más informales y que siempre están ahí, esperando que sea el momento ideal para disfrutar de su cocina.

PUEDE INTERESARTE Los 9 bares de tapas en Burgos donde probarás la mejor morcilla y otros sabores de otoño

Todos ellos los puedes encontrar y todos tienen algo especial que los hace diferentes, que invitan a pedir una ración más mientras nos ponemos al día con nuestros amigos o esperamos que pase la tormenta. Bares ideales para vivir una experiencia foodie y que bien pueden convertirse en indispensables, porque merece la pena tenerlos presentes si lo que queremos es comer rico.

PUEDE INTERESARTE 11 tabernas clásicas de Sevilla para tapear en pareja este otoño 2025

Bares de moda en Barcelona para un plan foodie en otoño

La llegada del otoño marca un cambio en el clima, pero también en los planes que nos apetece hacer. Si durante el verano siempre queremos estar al aire libre y disfrutar del sol y el mar, durante el otoño lo que apetece es escoger lugares donde poder refugiarse de la lluvia y apostar por las recetas que durante un tiempo hemos dejado apartadas. Vuelve la temporada de los platos calientes y las recetas clásicas de cuchara, opciones que se pueden disfrutar en estos bares de moda, perfectos para un plan foodie.

Bar Torpedo. Un clásico de la zona que lo es por sus amplios horarios, por sus opciones de cocina y por su selección de vinos. Ideal para tomar un bocadillo, una hamburguesa o unas raciones, este bar se convierte en punto de reunión para aquellos que han decidido acostarse tarde o han tenido un ataque de hambre repentino. De jueves a sábado está abierto hasta las tres de la mañana. Granja Petitbo. Porque no solo los nocturnos se merecen llenar el estómago, Granja Petitbo es ideal para aquellos más madrugadores, los que empiezan pronto el día porque no quieren perderse nada, como el brunch que ha convertido a este lugar en indispensable. Dulces, salados y también algunos entrantes y platos que nada tienen que ver con el brunch. Dos Pebrots. Esta propuesta está pensada para todos aquellos que le dedican su tiempo a la hora de comer y quieren darle una oportunidad a esas recetas de siempre, sabores tradicionales, que puede que hayan quedado en el olvido para algunos, pero no para todos, porque Dos Pebrots los trae de vuelta para una experiencia gastronómica única. Recuerda reservar, porque es la única manera de conseguir mesa. La Vietnamita Born. Los sabores tradicionales están muy bien, pero también probar cosas nuevas, como las que ofrece este espacio (que tienen otro local hermano en Gràcia). Recetas típicas de la cocina vietnamita que prometen convencer a los comensales, como sus nerm rans, su muc chien guion o su curry vegano. Una opción diferente, con un ambiente agradable y fresco. Bar Bauma. Desde hace más de cincuenta años, este local se encarga de servir estupendas tapas y platillos, aunque ahora lo hace con un toque nuevo y actualizado. Ahora cuenta con los platos de siempre y algunas novedades, como su bikini trufado de brie y jamón ibérico, sus cogollos braseados con queso Comté o sus albóndigas de la abuela con sepia. Para desayunos, comidas y cenas. Mont Bar. En el corazón de Barcelona se encuentra este local, con una propuesta llena de mini bocados. Apuestan, tal y como ellos mismos aseguran en su web, por la originalidad y el buen producto, con ingredientes y combinaciones de todas partes del mundo, como ostras, berberechos, wagyu, erizo de mar o sobrasada. Una opción de alta cocina perfecta para paladares exigentes que busquen experiencias únicas. Bar Alegría. Vermuteria, casa de comidas, bar de tapas, bistró y rumba, un ambiente amable y clásico, con una carta con la que todo el mundo quedará satisfecho. Destacan sus entrantes, como la ensaladilla rusa o los canelones de invierno, pero también sus berenjenas estilo Shunka o su alcachofa confitada con parmentier, yema de huevo y trufa. Imprescindible.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

No te quedes con las ganas de salir y disfrutar del clima del otoño, sabiendo que alguno de estos rincones puede ser el lugar ideal para refugiarte si llueve o para descansar después de dar un buen paseo por la ciudad.