11 tabernas clásicas de Sevilla para tapear en pareja este otoño 2025

La mejor manera de rematar un día romántico en pareja es sentándose a comer en una taberna tradicional

Rutas de vino en otoño: las 5 mejores bodegas para visitar tras la vendimia

Hay muchos lugares que pueden visitarse durante una cita en Sevilla, rincones románticos, bellos y que invitan a disfrutar de una agradable velada de otoño. Las vistas desde la Torre de Sevilla son ideales para crear recuerdos únicos, también La Plaza de España es uno de los imprescindibles para parejas. Rincones que nos invitan a pasear, como las setas, esas estructuras de madera que con el tiempo se han convertido en parte esencial de su paisaje, o las orillas del Guadalquivir.

Todos esos lugares se pueden disfrutar, solo o en pareja, y todos ellos lograrán abrirnos el apetito e invitarnos a finalizar la jornada escogiendo un lugar en el que poder sentarnos a comentar todo lo que se ha vivido, todos los lugares que todavía quedan por descubrir y hacer planes para el futuro. Cualquier banco en cualquier lugar parece ideal para ello, pero el momento será más especial si además de sentarnos a descansar, podemos hacerlo conociendo un poco más Sevilla.

Porque hay lugares que forman parte de la esencia de la ciudad tanto como sus monumentos y estos son las tabernas, bares y bodegas que llevan toda la vida haciendo las delicias de los sevillanos y ayudando a los visitantes a conocer un poco más sobre la gastronomía típica de la zona, con las bebidas más típicas del lugar y unas raciones y tapas ideales para poder recuperar fuerzas. Algo más que necesario porque por mucho que parezca que ya se ha visto todo lo que había que ver, Sevilla siempre tiene algo nuevo que ofrecer.

Tabernas clásicas de Sevilla para tapear en pareja este otoño 2025

Sevilla puede conocerse de muchas maneras y no solo a través de los monumentos o espacios verdes de la ciudad. Su gastronomía puede ser una gran manera de disfrutar de ella, mientras se toma un más que merecido descanso.

El Rinconcillo. Está considerado el bar más antiguo de la ciudad, por lo que si hablamos de clásicos, El Rinconcillo se lleva la palma. Con tapas que se inspiran en la cocina tradicional andaluza-mozárabe, no te vayas sin probar sus garbanzos con espinacas, su mojama de atún o sus croquetas. Las Golondrinas. Las puertas de este local se abrieron por primera vez hace cuarenta años y desde entonces no han parado de hacer felices a sus comensales. Tiene una amplia carta con la que disfrutar de la gastronomía sevillana, desde los típicos aliños o chacinas hasta sus muy recomendables puntas de solomillo. El Donald. Los amantes de la ensaladilla rusa pueden encontrar en este lugar una de las más recomendables de la ciudad, nada mejor que compartirla con tu pareja para que ambos tengáis un buen recuerdo de la cita. La mar de fresquita. Esta cervecería se ha hecho famosa por la calidad de su marisco, así que puede ser una gran elección. También tienen una cuidada variedad de vinos. Puratasca. Aquí puedes encontrar cocina tradicional, pero con un giro vanguardista, perfecto para los que quieren probar algo diferente en la cocina. Descubre sus ostras, su foie de pato con chutney de piña ahumada o su ensaladilla de guiso de pollo. Taberna de Manolo Cateca. Si lo tuyo son los vinos de jerez, este es tu local, porque los podrás disfrutar junto con alguna de sus tapas y raciones, entre las que destacan sus ibéricos y ahumados. Casa Morales. Comenzó como bodega, pero actualmente es el lugar ideal para compartir una copa de vino y unas tapas. Aprovecha para probar algunos clásicos sevillanos, como sus patatas bravas o su montaito de pringá. Bodega Soto. Este lugar es ideal para disfrutar de Sevilla desde otro punto de vista. Aquí puedes probar unas buenas papas aliñás, pero tampoco están nada mal sus montaditos o sus chacinas de Huelva y Badajoz. Barra Castizo. Una vez más encontramos un local tradicional que busca darle un toque diferente a su carta. Puedes darle una oportunidad a su brioche con papada ibérica y salmonete soasado o su tiramisú salado de setas con espuma de parmesano y huevo de corral. La Montanera. Si buscas comida de la de toda la vida, La Montanera puede ser una gran elección, porque además tiene una gran barra en la que se pueden disfrutar de sus tapas y raciones, como su cazón o sus boquerones. Bodega Dos de Mayo. En la céntrica Plaza de la Gavidia encontramos este local, donde la cocina tradicional sevillana se convierte en la estrella. Sus fritos, sus mariscos, su solomillo al whisky sevillano o su carrillada ibérica al Jerez no te dejarán indiferente.

Opciones más que apetecibles que pueden llevarte a diferentes puntos de la ciudad y a través de los cuales es posible descubrir la cocina sevillana, tanto la que es más tradicional como aquella que busca darle un nuevo aire y sorprender a todo el mundo, también a los enamorados.