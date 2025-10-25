Los tres restaurantes españoles en los que es más difícil reservar

Redacción Gastro 25 OCT 2025 - 13:00h.

Hay tres restaurantes españoles que están entre los más exclusivos del mundo y donde es muy complicado conseguir una reserva

Eduard Xatruch, chef de Disfrutar: "Fuimos el mejor restaurante del mundo por haber hecho nuestro camino"

La alta gastronomía cada vez está más presente con chefs que ponen, nunca mejor dicho, toda la carne en el asador para ser reconocidos por las grandes guías culinarias. El surgimiento y el fervor por las experiencias gastronómicas en los mejores restaurantes hace que, pese al precio de sus menús, reservar en esos grandes templos de la cocina no sea tarea fácil. Es más, tres de los restaurantes más exclusivos y donde es más complicado reservar son españoles.

Dos restaurantes catalanes y uno vasco están entre los más exclusivos del mundo: Disfrutar (Barcelona), El Celler de Can Roca (Girona) y Mugaritz (Guipúzcoa) están en la tercera, quinta y decimoprimera posición respectivamente de un prestigioso listado que recoge los 200 locales en los que es más difícil reservar de todo el mundo.

El primer puesto del ranking ha sido para The Lost Kitchen en Freedom (Maine, EE.UU.), con una puntuación de 84’9 puntos sobre 100 posibles. Un restaurante que ofrece cocina local e internacional con fuerte apuesta por los platos de temporada. El segundo lugar lo ocupa Rao’s (Nueva York), especializado en recetas italianas, con 81’4 puntos.

El otro integrante del top 5 del ranking también es americano. House of Prime Rib (San Francisco, California), con una carta centrada en costillas y carnes, se encuentra en cuarta posición con 76’7 puntos. En cuanto a los restaurantes nacionales, Disfrutar, El Celler de Can Roca (Girona) y ‘Mugaritz’ (San Sebastián) se han hecho con 79’3, 75’7 y 68’7 puntos respectivamente.

Así son los tres restaurantes españoles más exclusivos

Ubicado en el barrio barcelonés de L’Eixample, Disfrutar se ha hecho con la medalla de bronce de este listado, además del privilegio de ser el primer restaurante español y europeo. Los menús experimentales con énfasis en el marisco del Mediterráneo le han valido a este tres estrellas Michelin para convertirse en uno de los destinos culinarios más codiciados del mundo: 110 mil búsquedas mensuales en Google, más de 340 mil seguidores en Instagram y hay que reservar con un año de antelación.

Apenas a 100 kilómetros de distancia, a las afueras de Girona, El Celler de Can Roca ofrece sus innovadoras reinvenciones de las recetas catalanas tradicionales aunando vanguardia y exploración de sabores. El emblemático restaurante de los hermanos Roca, tres estrellas Michelin, ocupa el quinto lugar. En gran parte gracias a sus más de 670 seguidores en Instagram y 60 mil búsquedas mensuales en Google. Las reservas se abren con 11 meses de antelación el primer día de cada mes a medianoche.

Por su parte, Mugaritz está en decimoprimera posición. Con dos estrellas Michelin, destaca por un enfoque rompedor y creativo que lleva al límite la gastronomía. Una visita obligatoria para los amantes de la alta cocina en la guipuzcoana localidad de Errenteria. Con cerca de 300 mil seguidores en Instagram y 35 mil búsquedas en Google, para conseguir mesa hay que reservar hasta con 180 días de antelación.

La fintech Dojo, proveedor de herramientas y tecnología de pagos, es la firma detrás de la elaboración de este listado, que ha analizado los tiempos de espera, la demanda y los seguidores en redes sociales como principales ingredientes para averiguar cuáles son los restaurantes en los que es más difícil conseguir una mesa.