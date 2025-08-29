Tras varios meses fuera, Candela Peña ha vuelto a Madrid y ha cenado en un japonés del barrio de Salamanca

Candela Peña ha vuelto a su casa en Madrid a finales de agosto después de pasar varios meses fuera por trabajo. A su regreso a la capital, la actriz ha ido a cenar a un céntrico restaurante ubicado en el barrio de Salamanca. Se trata de un establecimiento que conoce muy bien y al que ha acudido acompañada de su “persona favorita”, que es como se refiere a su hijo Román a la hora de hablar sobre él en las redes sociales. Madre e hijo han estado en Zuma Madrid (paseo de la Castellana, 2), un restaurante japonés sobre el que revela que es el favorito del adolescente de 13 años .

“Vuelta a Madrid… Vuelta a casa tras casi tres meses fuera por trabajo, no por vacaciones. Agradecida y también con ansiedad de ya las rutinas de septiembre y no me he enterado del verano, me quedé sin él. La llegada está siendo dura, pero tenía tantas ganas de volver y estar en mi refugio, mi casa, lugar siempre sanador”, comenzó escribiendo la intérprete. Después habló sobre su plan para cenar fuera: “Celebramos la llegada donde él y yo solemos celebrar, mi persona favorita en su restaurante favorito, Zuma Madrid (gracias a George y Gabriela por el servicio)”.

Qué comió Candela Peña en Zuma

La catalana comentó que “Madrid en agosto es lo mejor” y mostró en algunas de sus fotografías cómo estaba a su regreso el paseo de la Castellana, menos concurrido que en otras épocas del año. En otras de las fotos que publicó en Instagram enseñó algunos de los platos que comió en Zuma Madrid junto a su hijo. Entre los aperitivos se encuentran un plato de edamame (6 euros), otro con lo que parecen ser calamares con chile verde y lima (14 euros) y uno de pimientos de Padrón con yuzu goma (11 euros).

Los dos también tomaron otros clásicos de la gastronomía japonesa, como gambas en tempura con mayonesa cítrica (22 euros) y varios tipos de sushi. En una de las instantáneas salen unas bandejas con varias piezas de sashimi, nigiris y rollos de maki. En su última foto en Zuma Madrid se puede comprobar que disfrutaron de una llamativa combinación de los platos que reúne la carta de postres, que en el restaurante recomiendan compartir entre dos personas. A la mesa de Candela Peña llegó una fuente con lo que parecen ser una selección de trufas de chocolate (8 euros), una oblea de nuez pecana con helado de boniato (12 euros) y una barrita de chocolate con avellanas crujientes y varias bolas de helado (10 euros).

Los menús de Zuma Madrid

Si no quieres pedir a la carta, desde el restaurante ofrecen a los clientes la posibilidad de pedir un menú degustación de Zuma (115 o 170 euros), aunque estos menús están disponibles solamente como opción para la mesa entera. Por otro lado, el negocio sirve de lunes a viernes entre las 13:00 y las 16:00 horas el menú ejecutivo ebisu express (45 euros), que describen como “ideal para aquellos que buscan algo rápido pero de primera calidad”.

Este menú del día es un almuerzo que consta de tres platos, entre los cuales están algunos los más emblemáticos de la carta. Empieza con soja al vapor con sal marina como aperitivo, seguido de una selección de entrantes entre los que se pueden elegir dos: lubina en rodajas finas con yuzu, trufa y huevas de salmón, ensalada de berros, aderezo de aguacate, pepino y wasabi, maki de salmón con aguacate, tenkasu y kizami wasabi, pollo karaage con limón y chile… Después viene el plato principal, a escoger entre opciones como el filete de salmón con salsa teriyaki y pepino encurtido en rodajas, el donburi de carne picante con chile rojo, sésamo y soja, o el donburi de sashimi chirashi con aguacate, cebolletas y sésamo. Para terminar, trufas de chocolate como postre y café.