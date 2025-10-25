7 escapadas gastronómicas a pueblos con encanto en Navarra este noviembre

Inés Gutiérrez 25 OCT 2025 - 11:00h.

Navarra cuenta con muchos rincones llenos de encanto que además apuestan por una gastronomía de calidad

Noviembre parece el mes ideal para una escapadita, ya sea de fin de semana o consiguiendo algunos días extra. Ha pasado el suficiente tiempo desde las vacaciones de verano para que hayamos olvidado lo que se siente al poder descansar y no tener que trabajar y todavía falta demasiado para Navidad, por lo que poder hacer una pausa de unos días vendrá de lujo para que el final del año no se nos haga cuesta arriba.

Sea como sea la escapada que planeas, Navarra y sus muchos pueblos llenos de encanto puede ser la mejor elección. No solo cuenta con maravillosos espacios al aire libre, que gracias a la llegada del otoño han dejado de ser verdes para teñirse de rojizos, anaranjados y dorados que logran que el ambiente parezca completamente diferente, casi mágico. Tiene ciudades que visitar, museos e historia que conocer, pueblos para descubrir… y una gastronomía que solo por ella el viaje ya merece la pena.

Los amantes de la gastronomía lo tienen claro y saber que a Navarra se va a disfrutar por completo, porque ofrece la posibilidad de comer de lujo y lo hace en un entorno único. Nada mejor que caminar por sus rutas y bosques por la mañana para finalizar la jornada recuperando fuerzas en alguno de los restaurantes que se encuentran en los pueblos cercanos. Tanto es así que hay quien se salta la parte en la que se hace ejercicio y directamente apuesta por probar las muchas recetas que siempre seducen al visitante, invitándole a seguir conociendo más de esta zona y volver todas las veces que sea necesario.

Escapadas gastronómicas a pueblos con encanto en Navarra este noviembre

Son muchos los lugares imprescindibles para quienes buscan descubrir Navarra a través de la gastronomía de sus pueblos con encanto. Hacer una lista completa no es sencillo, por eso nos conformamos con esta pequeña selección, que ya deja bastante claro todo lo que puedes encontrar si buscas un destino donde la gastronomía sea top.

Asador Mediavilla. En Sangüesa puedes encontrar este restaurante, donde la comida tradicional y casera se convierte en el mejor reclamo para el visitante. Nada mejor que marcharse de aquí con el estómago lleno y una sonrisa en la cara gracias a su txuleta de buey, su pudin de espárragos o sus pochas de Sangüesa, uno de sus platos estrella. Restaurante Bardenas. En la calle Real de Arguedas te espera este restaurante que apuesta por la comida casera, con ingredientes de la zona y un menú del día de los que te invitan a repetir. Más de diez primeros y segundos a elegir, entre los que no faltan los cogollos de Tudela con bonito, los piquillos rellenos de falsa croqueta en salsa o las manitas de cerdo guisadas al estilo tradicional. Origen. En Urdániz esté una de las propuestas del chef David Yárnoz, una opción más terrenal que su dos estrellas (El Molino de Urdániz). Paredes de piedra, cálidas luces y un ambiente de paz y tranquilidad que crean el espacio perfecto para disfrutar esta propuesta culinaria. El menú que ofrecen, tal y como ellos mismos explican “se centra en el producto de temporada e incluye recetas tradicionales elaboradas con toques de creatividad”. Bar Restaurante Galo. Entre los muchos lugares que pueden visitarse en Lerín, este Asador es un indispensable, perfecto para reuniones familiares o entre amigos, con recetas tradicionales y postres caseros. Su carta cuenta con opciones más que interesantes, desde su menestra a su revuelto de hongos. Como buen asador, no te vayas sin probar su cordero. Etxebertzeko Borda. En el valle del Baztan (Lecároz) se encuentra este restaurante que supone varios retos. El primero de ellos es llegar hasta allí y el siguiente es escoger qué queremos comer en una carta con elementos más que apetecibles. Muy recomendables sus alubias rojas de Baztan, su trucha con jamón o el cordero al chilindrón. Este es uno de esos lugares en los que es recomendable dejar un hueco para el postre. Maskarada. José Ignacio Jauregui se ha esforzado en recuperar el cerdo Pío Negro, que campa feliz por los prados de Lekunberri, donde está Maskarada, el restaurante donde rinde homenaje a esta raza autóctona. Pluma, presa, secreto y costilla a la brasa, morros con orejas en salsa de hongos o manitas en salsa son algunas de las opciones que ofrece. Túbal. Si lo tuyo son los guisos, este restaurante de Tafalla es para ti porque tiene donde escoger y siempre será un acierto. De su perdiz encebollada a la manera tradicional al corderico al chilindrón, sin olvidar sus opciones de pescados o sus entrantes, como su milhojas de patata y foie con salsa de Sauternes.

Lugares en los que es posible descubrir mucho más de Navarra gracias a sus ingredientes locales y sus recetas tradicionales, pero que también apuestan por un toque de modernidad y vanguardia. Esta ruta gastronómica por los pueblos de Navarra demuestra que es una tierra tan bonita como rica.