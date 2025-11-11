Daniel Brito 11 NOV 2025 - 13:30h.

Durante sus días de descanso en Madrid, la infanta salió a comer con un grupo de amigos a un buffet asiático en el centro de la capital

¿Qué es el 'pantrucu' asturiano que dice la princesa Leonor que le encanta a su hermana Sofía?

La infanta Sofía es uno de los miembros más discretos de la Familia Real que ahora se encuentra estudiando en Portugal, en el Forward College de Lisboa. La hermana de la princesa Leonor se trasladó de nuevo a Madrid hace unos días porque entre el 26 y el 3 de noviembre se celebró la ‘reading week’, un periodo no lectivo en el que los estudiantes aprovechan para ponerse al día con sus estudios y otros lo que hacen es volver a sus hogares para descansar y visitar a la familia y los amigos, que es lo que hizo Sofía.

Más allá de reencontrarse con sus padres, los reyes Felipe y Letizia, la infanta aprovechó para encontrarse con algunos de sus amigos en Madrid y disfrutar de algunos planes juntos, uno de ellos muy gastronómico, ya que tal y como señaló la revista Semana, Sofía acudió junto a un grupo de amistades a un restaurante asiático del centro de la capital.

Según la revista se trata del restaurante Sushicome (Ronda de Segovia 2), que está junto a Puerta de Toledo, un restaurante donde comer buen sushi a un precio asequible que es bastante frecuentado por jóvenes y familias amantes de la comida asiática, especialmente de la japonesa.

Así es el buffet en el que comió la infanta Sofía

En este restaurante, que pertenece a una franquicia de Lisboa, se pide todo a través de una tablet de forma ilimitada con un menú que tiene un precio cerrado por persona dependiendo del momento. Por ejemplo, a mediodía de lunes a viernes cuesta 17’95 euros por persona, mientras que por las noches entre semana y a mediodía los fines de semana la tarifa es de 19’95 euros por comensal. En todo caso, las noches de los viernes, los sábados y los domingos el precio por persona es de 21’95 euros, en todos los casos con la bebida y el postre aparte.

Sushicome es un restaurante espacioso y luminoso con una estética asiática en la que hay varios ambientes, una zona dedicada a mesas más pequeñas e íntimas y otra parte con mesas más grandes destinadas a grupos más numerosos de comensales. Entre los clientes destacan que no es el mejor sushi, pero que su calidad-precio es su punto fuerte, ofreciendo buen producto por lo que se paga teniendo en cuenta que se puede pedir de todo, al estilo buffet, con un precio de menú ya cerrado.

Entre sus platos estrella está, como no podía ser de otra manera, el sushi, ofreciendo una gran variedad de tipos para todos los gustos, aunque también ofrecen otros platos asiáticos, como gyozas, tallarines, yakisoba o carnes.