Daniel Brito 26 NOV 2025 - 10:05h.

Tras años siendo uno de los favoritos para sumar una segunda estrella Michelin en su restaurante Enigma, en la gala de 2026 lo ha conseguido

La lista completa de los ganadores de las estrellas Michelin 2026: este año sin nuevos restaurantes tres estrellas

La gala de la Guía Michelin España & Andorra 2026 que se celebró en Málaga, en el espacio Sohrlin Andalucía, dejó cierto sabor agridulce. Tras la entrega de los galardones especiales, como el Premio Michelin al Joven Chef 2026 a Juan Carlos García, del restaurante Vandelvira, las estrellas Verdes y los restaurantes que estrenaban una y dos estrellas Michelin, los ojos estaban puestos en quién luciría la tercera. Finalmente, los 16 restaurantes españoles con tres estrellas Michelin han conseguido conservarlas, pero ninguno ha logrado unirse al Olimpo. Sin embargo, la gala dejó a un claro protagonista: Albert Adrià.

Años en busca de la segunda estrella

El chef catalán lleva siendo uno de los nombres más sonados en cada una de las galas de las estrellas Michelin para ganar la segunda desde 2022, cuando recuperó la que lucía hasta ahora y que perdió durante la pandemia por el cierre de Enigma (Carrer Sepúlveda 38-40, Barcelona) durante el periodo de confinamiento.

De los cinco nuevos restaurantes con dos estrellas Michelin el de Adrià fue el último en anunciarse en la gala, donde ya parecía que un año más se iba de vacío pese a sonar temporada tras temporada como uno de los favoritos para sumar una a su palmarés, sobre todo tras haber sido nombrado dos veces consecutivas, en 2023 y 2024, con el segundo puesto en la lista ‘The Best Chef Awards’, donde se premia a los mejores chefs del mundo.

“Ha sido una sorpresa para mí, de verdad. No me lo esperaba”, expresaba el hermano de Ferran Adrià al subir al escenario despertando el aplauso y las risas de los asistentes a la gala.

Una cocina inspirada en productos de temporada

Enigma cuenta con una oferta siempre inspirada en los productos de temporada, dando como resultado un menú variado y cambiante con unas 25 elaboraciones. “Se trabaja mes a mes sobre el producto que encontramos en los mercados y a este producto se le aplica todo el conocimiento técnico que tenemos, siempre al servicio de este. Pero se busca no sólo la calidad del producto sino también la calidad de la idea”, explican.

Cómo es y cuánto cuesta su menú

Actualmente, el precio del menú de Enigma es de 260 euros sin bebidas, además de ofrecer una carta de vinos y otras bebidas para que cada comensal elija a su gusto cómo acompañar su menú.

El restaurante, tal y como informan, permanecerá cerrado por vacaciones entre el 21 de diciembre de 2025 y el 19 de enero de 2026, abriendo de lunes a viernes de 18:30 a 21:00 y cerrando sábados y domingos. Además, apuntan que no está permitida la entrada en pantalón corto, camiseta de tirantes o chanclas de playa.

Su menú actual está dividido en varias partes, empezando con los cítricos (pastilla helada de sake y yuzu, un bizcocho de pistacho verde iraní y mandarina verde, y una tartaleta de naranja valenciana), prosiguiendo con el umami (como el air waffle de queso parmesano), sal (foie gras curado en sal de anchoa), texturas (pasta de boniato con pesto de pistacho y kombu o esférico de berberecho de las Rías Baixas).

El chef también ofrece un pase exclusivamente dedicado al pato, con platos como el nabo daikon con consomé de pato, el crujiente de pato con hierbas de temporada o el flan de foie gras con caramelo de pato.

El toque dulce llega con dos pases distintos. Por una parte las frutas con platos como la gelatina de mandarina verde con granizado de granada o el boniato con kumquat. Y por otra el chocolate, con el fondant de chocolate o el polvorón de avellana, fruta de la pasión y chocolate con leche.