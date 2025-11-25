Los nuevos restaurantes dos estrellas Michelin 2026: cuánto cuestan y qué se come

Aleia, La Boscana, Mont Bar, Ramón Freixa Atelier y Enigma se incorporan a la lista de restaurantes con dos estrellas Michelín en España

La lista completa de los ganadores de las estrellas Michelin 2026: este año sin nuevos restaurantes tres estrellas

La Guía Michelin 2026 ha dejado cinco nombres propios brillando con luz propia tras apagarse las luces de la gala en Málaga. De esta manera, España suma una nueva hornada de restaurantes biestrellados, con cocinas que ascienden al nivel y en las que la excelencia técnica, la personalidad de sus chefs y la coherencia de sus menús convergen en una identidad gastronómica incontestable.

Aleia, La Boscana, Mont Bar, Ramón Freixa Atelier y Enigma se incorporan así a la categoría de los que merecen “un desvío” según el criterio de la guía. Y, más allá del galardón, surge la pregunta inevitable: ¿qué cuesta disfrutar de sus propuestas culinarias y qué tipo de experiencia gastronómica ofrecen?

La Boscana (Bellvís, Lleida) – Joel Castañe

En Bellvís, rodeado de un entorno de huerta, bosque y un paisaje agrícola que marca el carácter de su cocina, La Boscana consolida un discurso gastronómico intimista y sensorial. Considerado uno de los restaurantes más románticos del país, conceptualizado como una caja de cristal para maximizar la inmersión en el paisaje leridano. Aquí el chef Joel Castañe culmina aquí un proyecto que combina territorio, creatividad y entorno natural.

Precios

Menú degustación + habitación: 470€

Menú pequeño: 105€

Menú otoño en color: 145€

Qué se come

La cocina gira en torno a las estaciones y cambia a lo largo del año. Sus nombres lo dicen todo: “Primavera en Flor”, “Verano en Cosecha”, “Otoño en Color”, “Invierno en Reposo”... Cada pase es un homenaje a los productos del Pla d’Urgell, desde frutas de proximidad hasta vegetales de su propio huerto y carnes o pescados tratados con precisión casi escultórica. En el Menú pequeño tenemos un total de 7 principales y 3 postres, mientras que en el menú largo tenemos 10 principales y 3 postres.

Aleia (Barcelona) – Paulo Airaudo y Rafa de Bedoya

Alojado en el emblemático Hotel Casa Fuster, situado en el Paseo de Gracia, 32, Aleia da un salto cualitativo al recibir su segunda estrella. La propuesta, dirigida por el chef argentino Paulo Airaudo junto al gaditano Rafa de Bedoya, se define desde la propia Michelin como una cocina gaditano-mediterránea elegante, una combinación de técnica fina y sensibilidad contemporánea.

Precios

Menú degustación: 210€

Maridaje Aleia: 120€

Maridaje sin alcohol: 90€

Qué se come

Un único menú degustación de temporada, sin carta, construido sobre producto de proximidad, con maduraciones precisas, fondos trabajados y platos que reflejan la personalidad conjunta de los chefs. Cocina de profundidad técnica, pero sin artificio superfluo.

Mont Bar (Barcelona) – Francisco José Agudo

Mont Bar se ha ganado su estatus de culto entre los amantes de la alta gastronomía barcelonesa, combinando el formato de barra con una cocina de vanguardia que no renuncia a la esencia del producto. Su ascenso a las dos estrellas lo confirma como uno de los espacios más vibrantes del panorama actual.

Precios

Menú classic: 185€ (Maridaje 105€)

Menú mont: 215€ (Maridaje 125€)

Dispone de carta

Qué se come

Snacks de altísima precisión, reinterpretaciones modernas del recetario contemporáneo, platos con productos nobles (wagyu, erizo, marisco de temporada) y una secuencia culinaria que destaca por ritmo, contraste y equilibrio entre técnica y sabor. El menú classic recorre algunos de los platos más icónicos del restaurante, mientras que el menú mont ofrece más pases, más producto y mayor variedad de técnicas.

Ramón Freixa Atelier (Madrid) – Ramón Freixa

Ramón Freixa regresa al firmamento gastronómico madrileño con Atelier, un espacio concebido para mostrar su visión más pura del lujo culinario. Se trata de una propuesta que debe ser concebida como toda una experiencia emocional articulada en torno al producto, con solo 10 comensales por noche en una mesa dispuesta en forma de U.

Precios

Menú “Origen” o “Origen Vegetalia”: 230€

Maridaje: 190€

Qué se come

Un menú de 17 pases, donde conviven ingredientes premium, como la cigala gallega de 250 gramos, con construcciones culinarias que mezclan tradición, creatividad y discurso estético. Cada pase tiene intención narrativa: nada es accesorio, todo encaja.

Enigma (Barcelona) – Albert Adrià

Albert Adrià vuelve al formato de menú degustación en Enigma, donde en años recientes ya había recuperado la esencia experimental que lo vincula inevitablemente a la herencia de elBulli. La segunda estrella reconoce este universo propio, radical, irrepetible.

Precios

Menú degustación: 260€

Maridaje: 160€

Selección de vinos Eureka!: 350€

Selección sin alcohol: 90€

Qué se come

Un menú creado mes a mes sobre el ciclo estacional de los productos de mercado, y que puede variar entre los 20 y los 25 pases, pero que siempre busca la calidad y estar al servicio de los ingredientes de máxima calidad.

Por qué estos cinco restaurantes importan

Las dos estrellas Michelin no distinguen únicamente técnica o producto. Señalan visión. Piden al chef y a su equipo un discurso coherente, una línea gastronómica reconocible y una ejecución que se sitúe por encima de la media incluso en el contexto español, uno de los más competitivos del mundo.

Aleia aporta la elegancia mediterránea actualizada; La Boscana, la narrativa paisajística; Mont Bar, la sofisticación desde la barra; Freixa Atelier, el lujo estructurado en 17 actos; Enigma, el vértigo creativo.