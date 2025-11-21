Las 5 mejores calles de Segovia para ir de tapas

Inés Gutiérrez 21 NOV 2025 - 11:00h.

Las calles de Segovia se convierten en el lugar perfecto para disfrutar de un momento de descanso y unas tapas

Segovia es uno de los destinos turísticos más escogidos y una vez que se visita la ciudad no queda ninguna duda de los motivos que llevan a la gente, no solo a querer visitarla, también a estar deseando poder regresar. Es un lugar especial, lleno de lugares históricos que recogen gran parte de la historia del lugar y del país, un pedazo de historia que está a la vista de todos, para que pueda ser admirado.

Así sucede con el acueducto, una de las mayores obras de ingeniería romana en España, pero no solo con él, porque hay otros muchos imprescindibles en esta ciudad que hay que ver antes de poder marcharse. Su catedral, su Alcázar o su Plaza Mayor son solo algunos de los lugares que abrazan al viajero y le invitan a conocer un poco más sobre la historia del lugar. Esta ciudad es perfecta para una escapada corta, porque pasar varios días descubriendo algunos rincones de sus alrededores y caminando por sus calles hace que sea posible conocer un poco más otro de sus puntos fuertes: la gastronomía.

Cualquiera que haya leído un poco sobre Segovia tiene en su lista de platos clave los judiones y el cochinillo, dos imprescindibles que son tan solo la punta del iceberg, porque sentarse con calma a la mesa es otro de los planes que quienes viajan a Segovia no pueden dejar pasar. Quienes pasan un poco más de tiempo en la ciudad también pueden rendirse a otra de las tradiciones españolas más conocidas y no hablamos de la siesta (que también), sino de las tapas.

Entre los muchos secretos que guarda Segovia para quien quiera conocerla un poco más está el del placer de disfrutar de sus tapas. Algunas de ellas son gratis con la bebida, otras merece la pena pedirlas específicamente para poder disfrutar de ellas, pero todas hacen que la visita sea un poco más especial y digna de repetir.

Las mejores calles de Segovia para ir de tapas

Disfrutar de unas buenas tapas es todo un arte, hay que saber dónde ir y eso puede llevar un poco de tiempo de investigación, aunque muchas veces lo mejor es dejarse llevar por el instinto, seleccionando los bares que nos parecen más interesantes de las zonas en las que nunca falta un bar o restaurante en el que sentarse a descansar o a ponerse al día con amigos. Estas calles de Segovia son perfectas para ello, por lo que es imposible fallar:

Plaza Mayor. La primera opción no es una calle como tal, sino un espacio, la Plaza Mayor de la ciudad, que no solo merece la pena visitar, también podemos admirar mientras disfrutamos de una tapa en algunos de los bares que encontramos en sus soportales. Es el caso de La Concepción (o La Concha, como se le conoce coloquialmente), Julián Duque o La Oja Blanca. Además, de este lugar partes algunas calles que son imprescindibles para conocer las zonas de tapeo segovianas. Calle Infanta Isabel. Una de las calles que surgen de la plaza y en las que se puede seguir disfrutando de la tradición de las tapas es esta. Aquí hay algunos establecimientos que son imprescindibles y que ya forman parte de la historia de la ciudad. El Sitio es uno de los lugares que no puedes perderte, por su gran selección de tapas, y el Bar Santana es otro que puede ser una estupenda elección. Cronista Lecea. Otra de las calles que te llevan a la Plaza Mayor es esta, por lo que no dudes en apostar por algunos de los locales que hay en ella. Uno de los más conocidos es el restaurante José María, que además de ofrecer tapas, también apuesta por la gastronomía típica castellana, por si prefieres otra opción o las tapas te saben a poco. Calle Conde de Sepúlveda. El casco antiguo de la ciudad es otra de las zonas por las que merece la pena pasar y, una vez que nos encontramos cerca, también podemos recuperar fuerzas en esta calle, donde algunas de las tapas de sus locales no solo merecen la pena, sino que han sido reconocidas por ello. Así sucede con La Diligencia 35, ganadores en La Ruta de la Tapa; también puedes pasar por New Niagara, que además de tapas tiene también otras muchas opciones igual de estupendas. Avenida del Obispo Quesada. Muy cerca de los anteriores encontramos bares como New Toscana, que apuestan no solo por las tapas, también por una carta un poco más variada para todos aquellos que sientan que necesitan probar otras cosas, como las tostas.

Además de todas estas opciones, también hay otras zonas un poco más alejadas del centro, como el barrio de San Lorenzo, donde también hay muchos sitios donde se puede disfrutar de sus tapas y además alejarse un poco del bullicio que suele haber en las zonas más conocidas.