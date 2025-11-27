Los 11 restaurantes que pierden estrella en la Guía Michelin 2026

Daniel Brito 27 NOV 2025 - 10:36h.

Ya sea por cambio de ubicación, pérdida de calidad o cierre definitivo, un total de 11 restaurantes han perdido estrella Michelin en 2026, dos de ellos de Martín Berasategui

La gala de la Guía Michelin España & Andorra 2026 celebrada en Málaga nos dejó con los mismos 16 restaurantes con tres estrellas Michelin de España sin nuevos que se unan al Olimpo, pero cinco consiguieron su segunda estrella y 25 lograron la primera. A pesar de la alegría de los asistentes, la guía roja siempre deja algún hueco vacío, e igual que otorga estrellas y reconocimientos, también los quita. Y en esta edición un total de 11 restaurantes han perdido estrella por diferentes motivos.

Una estrella se le puede retirar a un restaurante por diversos factores, el principal que los inspectores decidan que no mantiene el nivel y la calidad para lucir tal distinción. Pero no es la única, también existen cambios en la gestión de los locales, como un traslado del restaurante, o cierres definitivos que hacen que se pierda la estrella.

Por qué la pierde cada restaurante

Probablemente el caso más relevante sea el del chef Ramón Freixa tras el cierre de su restaurante en el Hotel Único de Madrid, que reabrió hace unos meses en una nueva ubicación en la calle Velázquez con el nombre de Ramón Freixa Atelier. De esta manera, Ramón Freixa Madrid pierde sus dos estrellas tras su cierre y el chef las ha recuperado en la misma gala en su nuevo Atelier.

Algo parecido a lo de Freixa le ha ocurrido a Haydée by Víctor Suárez, que perdió su estrella por trasladar su ubicación de La Orotava a Adeje, en Tenerife, y a Ancestral de Víctor Infante y Saúl González, que trasladaron su restaurante de Illescas a Pozuelo de Alarcón. Esas estrellas perdidas las han recuperado en 2026.

Quien ha perdido estrellas por partida doble es Martín Berasategui. El reconocido chef pierde la estrella en su restaurante Oria en Barcelona, que estaba ubicado en el Hotel Monument y que actualmente se encontraría cerrado por reformas, lo que le ha hecho perder la estrella. Lo mismo le ha ocurrido con Etxeko by Martín Berasategui, que se encontraba dentro de BLESS Hotel Ibiza y que en 2025 han tomado caminos diferentes, echando su cierre, por lo que también ha perdido la estrella Michelin que le había sido otorgada.

Otros restaurantes que han cerrado sus puertas, aunque tienen previsto abrir en otra ubicación son Aürt en Barcelona o Es Tragón, en Ibiza, que una vez se estrenen en su nueva ubicación se verá si recuperan la estrella en la siguiente edición de la Guía Michelin.

Sin embargo, hay quienes no tienen previsto volver a abrir, como Tohqa, en El Puerto de Santa María, que tras ganar una estrella en 2024 ha echado el cierre sin previsión de volver. Lo mismo con Baluarte, en Soria, restaurante que su chef ha cerrado para pasar de la alta cocina a una casa de comidas en su pueblo.

Por su parte, CanCook en Zaragoza, y La Finca en Loja (Granada), son casos totalmente distintos, ya que sus instalaciones siguen abiertas, pero la guía roja ha decidido retirar sendas estrellas por, probablemente, no lograr mantener sus criterios de calidad.

