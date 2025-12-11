Este restaurante de cocina tradicional española recupera el espíritu de las tabernas castizas en el centro de Madrid

“Fue un aluvión de gente los días siguientes”, dijo uno de sus socios tras la visita de Rosalía al local

En su carta destacan las croquetas de jamón ibérico y trufa y el falso risotto de carabineros con virutas de atún

No todos los famosos buscan siempre cocina de vanguardia y menús sofisticados a la hora de comer o cenar fuera de casa. Prueba de ello es un restaurante tradicional que se encuentra en el barrio de Malasaña, en el centro de Madrid, y que ha conquistado a diversas celebrities. Es el local que Najwa Nimri elige cuando sale con sus amigos, según contó la actriz en una entrevista para la revista Esquire, y un lugar por el que pasó Brigitte Macron, la primera dama de Francia. Marcelo, el popular exfutbolista brasileño que jugó en el Real Madrid, celebró allí una fiesta de cumpleaños. Además, Rosalía comió en este restaurante antes de uno de sus conciertos en la capital, algo que contribuyó a ponerlo más de moda todavía.

Estamos hablando sobre Casa Macareno (calle San Vicente Ferrer, 44), un lugar que lleva años triunfado en la ciudad. La visita de la cantante catalana marcó todo un hito, según contó en una entrevista Sergio Ochoa, uno de los socios del negocio: “Fue un aluvión de gente los días siguientes, algunos pidiendo comer en la misma mesa. Llegamos a odiarlo porque parecía que era Rosalía la que había ‘puesto de moda’ Macareno. Pasado un tiempo ha servido para que nos descubrieran clientes que no siguen su música”.

La carta de Casa Macareno

Casa Macareno se define como un restaurante de cocina tradicional española que aspira a recuperar el espíritu de “las antiguas tabernas castizas y las casas de comidas”. Los clientes pueden pedir tapas en su barra a cualquier hora del día, con encurtidos, salazones y conservas entre sus productos destacados. Algunas de las opciones de este tipo son las anchoas de Santoña, el matrimonio de sardinas en vinagre y ahumadas o la Gilda clásica de anchoa, boquerón y piparra. Si quieres conseguir una mesa para comer o cenar, es recomendable hacer una reserva con cierta antelación. Uno de los grandes atractivos del lugar es que ofrece un menú del día a un precio de 15 euros de lunes a jueves.

La página web del local resalta algunos de los platos estrella de su carta, como las croquetas de jamón ibérico y trufa. Dichos ingredientes también aparecen en el salmorejo con jamón ibérico y trufa . Otros clásicos de taberna son la ensaladilla Macareno con bonito en escabeche, los taquitos de bacalao a la romana con alioli, los pimientos de Padrón con sal y limón, la ensalada de tomates, ventresca y encurtidos, los callos a la madrileña y sus célebres patatas bravas Macareno. En la sección de chacinas y quesos aparecen el jamón ibérico de bellota cortado a cuchilloy una variada tabla de quesos que incluye queso de cabra con miel y trufa, queso morbier francés, queso peperoncino italiano y queso shropshire inglés.

Otro de los platos que sobresale en Casa Macareno es su falso risotto de carabineros con virutas de atún. El apartado gourmet de la carta reúne también burrata de búfala, calabacín, cherry y tapenade, huevos rotos con gambones al ajillo, tiradito de besugo a la bilbaína, steak tartar de solomillo y pan de pergamena, pulpo a la gallega sobre cremoso de cachelos, bonito en tataki sobre crema de almendras y berenjena asada con pomodoro, queso curado y albahaca fresca.

Los comensales también pueden pedir carnes, como solomillo de vaca rubia fileteado con mostaza y tomillo, secreto ibérico a la parrilla trinchado, carrillera ibérica guisada al Pedro Ximénez, pollo picantón asado con verduras y ensalada o paletilla de cordero asada. Además, sirven postres caseros, como arroz con leche y tarta de queso o de chocolate.