Cenas privadas con chef a domicilio: así es el plan más exclusivo para Nochebuena o Nochevieja

12 DIC 2025

No a todo el mundo le apetece cocinar o salir a comer fuera, con esta opción cenas de lujo y en casa

Sentarse alrededor de una mesa junto a tus seres queridos parece el plan perfecto para celebrar Nochebuena o Nochevieja. Hay muchas maneras de hacer esto y una de las más cómodas es encontrar un restaurante que ofrezca un menú interesante para estas fechas señaladas y hacer una reserva para las personas invitadas. Esto, por supuesto, trae consigo la necesidad de vestirse para la ocasión, algo que es bastante probable que los invitados fueran a hacer de todos modos, salvo que todos vivan en la misma casa y la comodidad gane a las ganas de celebrar una gran cena de lujo en la que no falte de nada, incluyendo los looks.

Salir a cenar fuera de casa suena estupendamente, porque no solo evita tener que organizarlo todo en casa de alguno de los invitados, con todo lo que ello supone, también hace que recoger sea más sencillo, al fin y al cabo solo será necesario pagar la cuenta y ponerse el abrigo. No hace falta apartar muebles para poder incluir la ampliación de la mesa, traer las sillas que normalmente tenemos en otras partes de la casa, buscar el mantel más grande y que solo se saca en momentos puntuales, así como esa vajilla de lujo que sirve para Navidad, o por si viniera un invitado de la realeza.

Quienes celebran estas fechas fuera de casa se ahorran montar la mesa, pero también recogerla, así como tener que poner el lavavajillas en el mejor de los casos, o lavar a mano todo lo usado (porque no se tiene lavavajillas o porque es tan delicado que no se puede lavar en él). También es una forma bastante útil de evitar tener que cocinar para todos los invitados, con el trabajo extra que esto conlleva. No solo es cocinar ese día, es pensar el menú que sea del agrado de todo el mundo (incluyendo intolerancias alimentarias), así como hacer la lista de la compra y acudir a comprarlo.

Cada vez es más frecuente que las familias o grupos de amigos que se reúnen por estas fechas opten por hacerlo fuera de casa, sin embargo, esta tendencia puede estar más cerca de cambiar, porque hay otra opción igualmente atractiva y que nos evita tener que ponernos los zapatos de salir. No hay que hacer ningún esfuerzo y podemos llevar las zapatillas de estar en casa si optamos por una cena privada con chef a domicilio.

Cenas privadas con chef a domicilio: el plan más exclusivo para Nochebuena o Nochevieja

Los chefs privados a domicilio ofrecen una experiencia similar a la de cenar en un restaurante, pero sin tener que salir de casa. Esto permite organizar este tipo de encuentros sin que nadie (salvo el chef) tenga que cocinar para el resto, pero también evita que sean los anfitriones los que tengan que hacer ese esfuerzo extra con todo lo que rodea a estas cenas. Es generalmente el equipo contratado quien se encarga de todo, de comprar los ingredientes y cocinar la cena, pero también de servir a los comensales y recogerlo todo una vez finalizada la velada.

Es una experiencia que cada vez gana más adeptos, por su comodidad, originalidad y porque no todo el mundo sabe o quiere cocinar para varias personas. Confiar en que sean los profesionales los que se encarguen de que todo salga perfecto es una estupenda idea para quienes busquen una forma diferente de disfrutar de sus veladas.

Nada queda al azar con esta opción, el contacto con el chef a la hora de organizar el menú es esencial, normalmente es el profesional quien ofrece varias propuestas y de ellas se selecciona el menú final y personalizado que llevará a la mesa, de este modo todos los comensales quedarán contentos.

Encontrar al chef ideal puede ser una aventura, por suerte hay varias plataformas que pueden ayudarnos, como Take a Chef, Chefs a Domicilio o Summumm. También hay chefs particulares que ofrecen esta experiencia, pero en estos casos es importante asegurarse de que trabajan en tu ciudad, como sucede con Lelio Lanza, ideal si vives en Madrid o en Milán, o con Xavier Queralt, si tienes la suerte de vivir en Barcelona.

Esta opción es diferente del catering tradicional o incluso de dejar encargado algún plato para recogerlo antes de la cena y servirlo tú mismo. Ofrecen una experiencia personalizada, comida recién hecha y, sobre todo, un menú de calidad que será elaborado por profesionales de la cocina, algo ideal para hacer que tu cena de Nochebuena o Nochevieja sea inolvidable. Eso sí, aunque puede que haya precios cerrados, es habitual que los precios varíen en función de la cantidad de comensales.

Además, si te gusta la idea, puedes emplearla en otras ocasiones menos señaladas, porque puede ser también una idea estupenda para celebrar una cena romántica solo para dos o un cumpleaños diferente.