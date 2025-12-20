Jesús Rojas 20 DIC 2025 - 10:00h.

Es la noche más importante del año, por eso te proponemos cinco planes gastronómicos para Nochevieja en Madrid que te harán sentirte la persona más afortunada del mundo

¿Eres más de restaurante de alta cocina o de hotel de súper lujo, cuando toca celebrar Fin de Año en Madrid? Tras mucho investigar (y testear), hemos seleccionado los cinco planes más apetecibles para Nochevieja, pensado en aquellos que saben apreciar una propuesta basada en el mejor producto de temporada, la técnica y un maridaje de vinos a la altura de la noche más importante del año. Todo eso y mucho más te espera en cualquiera de las direcciones que te dejamos más abajo. Tú solo vas a tener que preocuparte de tomar las 12 uvas a su debido tiempo,

Desde menús degustación diseñados por reconocidos chefs con 2 y 3 estrellas Michelin en algunos de los hoteles más exclusivos -y con más historia- del país hasta atractivas propuestas dentro de restaurantes de alta cocina que ese día te dan la posibilidad de disfrutar de la noche más emocionante del año hasta bien entrada la madrugada. Tú decides cuánto estás dispuesto a invertir en ese menú irrepetible que podrás disfrutar en la mejor compañía (y acompañado de los mejores vinos).

The Palace Hotel

Es uno de los clásicos que apetece visitar cada Navidad, y no lo decimos solo por su cuidada programación durante estas fechas tan especiales, sino por los menús que ofrecen durante los días clave de diciembre y enero dentro de los diferentes espacios de este referente de estilo arquitectónico Art Nouveau en el que cada año se encuentran tradición y alta cocina.

Pero hoy nos vamos a centrar exclusivamente en la propuesta que han diseñado los hermanos Ignacio y Carlos Echapresto, reconocidos con dos estrellas Michelin por su labor al frente de Venta Moncalvillo. Se disfrutará bajo la imponente cúpula de cristal que en los años 20 acogía los bailes más glamurosos de la ciudad, se llamará 'Una Mirada a La Rioja' y consistirá en un sorprendente homenaje a los sabores y tradiciones de su tierra en el que cada pase evoca memoria, costumbres y raíces reinterpretadas con una mirada actual y sofisticada, todo ello acompañado de una cuidada selección de vinos y champán.

No te queremos desvelar todos los detalles de esta experiencia única para saborear La Rioja y dar la bienvenida al nuevo año entre historia, lujo y emoción, pero sí debes saber que se compone de 10 sugerentes pases en los que el producto y el recetario riojano son protagonistas. Esta cena de gala, que está disponible por 975 euros, arranca a las 20:30h y se prolongará hasta poco antes de la medianoche.

A partir de ese momento, tú decides si quieres disfrutar también del cotillón (abonando 325 euros) y darlo todo hasta las cuatro de la madrugada. Y, por si todo no fuera más que suficiente, esa misma noche te obsequiarán en The Palace Hotel con unas Cápsulas de Retinol Rejuvenecedor de la línea Éclat Sublime de Darphin Paris, la prestigiosa casa parisina de alta cosmética fundada en 1958 por el experto en kinesioterapia Pierre Darphin.

Plaza de las Cortes, 7

El 115 aniversario del Ritz

Al otro lado de la Plaza de la Lealtad, donde se encuentra la Fuente de Neptuno, se encuentra otro de los imperdibles en estas fechas. Nos referimos al Mandarin Oriental Ritz, que este año -además de vestirse de gala con motivo de la Navidad- estará celebrando su 115 aniversario con todos los que se animen a visitarlo estos días.

Para la ocasión, sus responsables han transformado el hotel en un auténtico jardín interior que, bajo el lema 'La semilla de una Navidad eterna', ha dejado que la naturaleza inspire cada detalle del espacio. En este entorno, la cena de Nochevieja, donde manda la gastronomía firmada por Quique Dacosta y Thomas Stork, promete ser inolvidable. Además, no faltarán música en vivo, maridajes de altura y una atmósfera elegante bajo la cúpula del Ritz, que será testigo de una cuidada experiencia de ocho platos que rinde tributo al lujo gastronómico y a la celebración de la vida.

En este caso, el festín comienza con una perla de caviar Kaluga con crema ligera y blinis, seguida de la Deessa con doble trufa, símbolo del poder de la tierra. Seguidamente, el menú despliega un viaje sensorial con elaboraciones como la gamba roja entre algas marinas, el lenguado en ensaimada con salsa de jerez, la merluza con aguacate y remolacha y el Chateaubriand con colmenilla rellena y chalotas caramelizadas.

A continuación, el postre -bautizado La Luna Enamorada- sorprende con una esfera de frambuesa y rosa sobre helado de champán, la cual pone el broche de oro a una noche que será rematada a base de tradicionales dulces de Fin de Año y, cómo no, las 12 uvas de la suerte. El precio del menú es de 1.350€ y dentro del maridaje se incluye Dom Pérignon Brut 2015 o, en su versión premium, Krug Grande Cuvée 172ème Edition.

Plaza de la Lealtad, 5

Dani Brasserie en el Four Seasons

Volvemos a desplazarnos hasta un hotel de 5 estrellas, pero en esta ocasión para subir a la planta más alta -la sétima, para ser exactos- del majestuoso Four Seasons. Allí te espera el restaurante dirigido por Dani García en el que se fusionan alta gastronomía, diseño y las mejores vistas de la ciudad, iluminada y llena de magia durante estos días.

Más allá de su Winter Terrace, una suerte de après-ski urbano que cada tarde propone brindis en copa alta con Ruinart y todo tipo de planes hedonistas durante las fechas navideñas, es su menú de Nochevieja lo que nos ha traído hasta aquí. Y es que el menú de Fin de Año en Dani Brasserie no ha dejado de ganar adeptos desde que este espacio abriera sus puertas en septiembre de 2020.

La noche más especial del año viene con todo: desde la mejor trufa negra Melanosporum de temporada hasta el cangrejo real o la langosta, pasando por el mejor rodaballo, el wagyu A5 de Kagoshima... ¿Hace falta que sigamos? Tras echar un vistazo a la minuta, no nos queda ninguna duda de que el chef Dani García y su equipo quieren que ese día seas la persona más feliz del mundo durante esa noche.

Es por ello que la velada se completa con espectáculo, entretenimiento en directo, brindis con champán y el ritual de las uvas a medianoche, con el ambiente de la Puerta del Sol resonando en los alrededores del hotel. Te estarán esperando desde las 20:00h (y hasta la una de la madrugada) para disfrutar de este planazo (su precio es 825 euros) en el que los niños también son bienvenidos (395 euros, en este caso).

C/ Sevilla, 3

Bao Li, el lujo asiático

La mejor cocina china para despedir el año también puede ser una excelente opción, sobre todo para los que ya saben cómo se las gasta el chef Felipe Bao en este local situado justo enfrente del mítico Teatro de la Zarzuela. Y que conste que Bao Li no es el único de los locales del Grupo China Crown que esos días estará preparando algo muy especial, ya que Lelong Asian Club o el propio China Crown también se visten de gala con motivo de la Nochevieja.

Pero nosotros hemos preferido quedarnos con el que mejor fusiona tradición, sofisticación y creatividad, ofreciendo una experiencia única en Madrid (y probablemente en España). Básicamente, porque en este espacio de alta cocina china, cada plato ha sido cuidadosamente elaborado para sorprender y emocionar, evocando los sabores y aromas más refinados de Oriente en un ambiente elegante y festivo.

En el restaurante más exclusivo de los Bao, no se ofrece un menú cerrado como tal. Aquí, cada comensal podrá cenar a la carta por un precio mínimo de 280€ (incluye copa de Champagne Chavost Blanc d’Assemblage Brut Nature, uvas de la suerte y cotillón). Dentro de sus propuestas podrás encontrar desde el Huntún de huevo crujiente y carabinero de Huelva hasta el Crujiente de bogavante, mango, maracuyá y caviar, pasando por su ya afamado Hilo de seda Bao Li Black Wagyu, el Cangrejo real con salsa de jengibre y canelones de arroz artesanal o el Pato laqueado estilo Beijing en dos pases.

Además del Solomillo de Buey a la pimienta negra y jengibre o el Bogavante azul gallega salteado con jengibre y cebolleta, entre otras elaboraciones. En este caso, las bebidas no van incluidas en el precio indicado más arriba y te dan la opción de prolongar la noche (con fiesta, DJ y barra libre hasta las 4:30 horas de la madrugada) en el vecino Lelong Asian Club por un precio de 160 euros.

C/ Jovellanos, 5

Cantabria en el Rosewood Villa Magna

La Navidad también ha llegado cargada de aromas y sabores al corazón de Rosewood Villa Magna gracias a la propuesta culinaria que ha creado el triestrellado chef Jesús Sánchez en Amós, el restaurante gastronómico que une la tradición del norte con la elegancia festiva de Madrid. ¿No nos crees? Pues toma nota de lo que te espera en este hotel de lujo con vistas a la Castellana a partir de las 20:30h.

Para ir abriendo boca, te contaremos que a experiencia, que contará con música en vivo para amenizar la velada, arranca con un cóctel Rossini con pétalos de rosa y bocados emblemáticos como la ostra con ponzu cántabro de tomate y caviar, la tortilla de Amós con trufa y el cremoso de queso Picón Bejes-Tresviso sobre galleta de mantequilla y trufa.

Seguidamente, el menú avanza con propuestas llenas de matices. Aquí entrarían desde la ensaladilla de perdiz escabechada con granada y piñones, quisquillas, erizos y percebes sobre fondo marino, el lenguado con salsa de azafrán, mantequilla pasiega y caviar, y un solomillo de novilla con milhojas de patata, setas y anchoa.

Tras los platos principales, se servirá un prepostre de sorbete de mandarina con cóctel de fruta de la pasión y menta que da paso, ahora sí, a una crema de chocolate con helado de café y crujiente de chocolate acompañado de las tradicionales uvas de la suerte.

Este menú de 695 euros también incluye una variada selección de vinos y champagnes que son perfectos para honrar lo vivido y abrir la puerta a lo que está por venir. Sirvan como ejemplo champanes como Bérèche et Fils o Pol Roger Sir Winston Churchill y referencias como Viña Gravonia (Rioja), As Sortes (Valdeorras) o Finca Dofi (Priorat). Sin duda, los mejores aliados para el viaje de sabores y emociones que propone Sánchez con cada plato.

Paseo de la Castellana, 22