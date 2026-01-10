Daniel Brito 10 ENE 2026 - 13:00h.

El cantante colombiano hizo una parada en un bar de carretera de Teruel donde pudo degustar lo mejor de su gastronomía

El arquitecto que elabora un aceite único en Teruel con solo 200 olivos: "No buscamos ganar dinero, solo no perderlo"

Compartir







No son pocos los artistas internacionales que vienen a España para dar varios conciertos. Mientras que algunos concentran sus espectáculos principalmente en Madrid y Barcelona, otros se pasean por la geografía española con su música, como ha hecho Manuel Turizo este pasado otoño. El cantante colombiano lleva varios éxitos a sus espaldas en España, uno de los mercados donde más éxito ha tenido, por lo que tiene problema en actuar en diferentes puntos de nuestro país, lo que le llevó a comer en un restaurante de carretera de Teruel.

Durante el otoño de 2025 el cantante estuvo recorriendo nuestra geografía con su 201 Tour, actuando en ciudades como Bilbao, Valencia, Salamanca, Sevilla, Madrid o Barcelona. Y aunque no cantó en Teruel, sí que pasó por ahí y tuvo la oportunidad de probar lo mejor de su gastronomía.

PUEDE INTERESARTE La alimentación que siguió Sydney Sweeney para perder 13 kilos en siete semanas

El colombiano visitó en un descanso de su gira el Restaurante Mariano (Carretera Sagunto-Burgos 190. Calamocha). “Ayer nos visitó Manuel Turizo, tan grande en el escenario como es su calidad humana. Hizo una parada rápida para coger fuerzas con jamón y torreznos antes de su concierto de noche en Bilbao, y se tomó un tiempo para ser increíblemente atento y amable con todos. Aquí tienes tu casa y muchas gracias por tu buen rollo”, escribieron desde el restaurante tras la visita del cantante.

La mejor cocina tradicional

El restaurante está especializado en cocina tradicional, siempre trabajando con productos de la tierra, por lo que el cantante no pudo resistirse a dos de sus grandes especialidades, su buen jamón y unos ricos y crujientes torreznos antes de seguir en carretera su camino hasta Bilbao, ciudad donde tenía que dar un concierto.

El artista quedó satisfecho con la comida y el servicio, sacándose fotos con todos los trabajadores del restaurante que, entre sus platos estrella tienen los caracoles, que cocinan al estilo tradicional para salvaguardar su textura, el toro guisado a fuego lento, sus huevos rotos con patatas caseras y foie, o las pochas con oreja, un clásico de su gastronomía con el que logran “la legumbre, suave y en su punto, se mezcla con la oreja de cerdo para lograr ese toque de sabor y melosidad que las hace inconfundibles”.