Daniel Brito 13 ENE 2026 - 16:35h.

La pareja de actores ha visitado un nuevo restaurante que, sin duda alguna, ha conseguido conquistar su paladar a través de la experiencia que ofrecen

Durante las navidades no son pocas las estrellas que han aprovechado para desconectar durante sus vacaciones con viajes o visitas a restaurantes para degustar la mejor gastronomía y darse un buen homenaje culinario. Eso es lo que han hecho Elsa Pataky y Chris Hemsworth tras dar la bienvenida al 2026 en un barco, yéndose noches después a cenar junto a unos amigos al restaurante FEU, que se encuentra en Byron Bay, una localidad costera que se encuentra en Nueva Gales del Sur, al sureste de Australia, donde reside el matrimonio con sus hijos.

Ha sido Hemsworth el encargado de publicar las imágenes en el restaurante junto a su mujer, sus amigos y también con el chef, Shannon Bennett, uno de los más populares de Australia gracias sobre todo a sus apariciones televisivas en diferentes concursos culinarios.

De esta manera, el actor escribía en sus redes que FEU se ha convertido en su “nuevo restaurante favorito. Gracias al chef Shannon Bennett por una de las aventuras gourmet más épicas que he tenido”. El propio restaurante ha valorado especialmente el comentario hecho por el matrimonio, ya que resaltan que “han viajado por el mundo comiendo en algunos de los mejores lugares” y han elegido sentarse en FEU y valorar su gastronomía.

Así es el restaurante FEU

“Cada ingrediente de este menú tiene una historia, y hemos estado en la tierra, junto al mar o en el cobertizo con las personas que lo hacen posible. Los conocemos. Confiamos en ellos. Y queremos que pruebes esa conexión, cocinada sobre madera sostenible local de caja amarilla hasta que se convierte en carbón”, explican en su web sobre la cocina y el producto que se trabaja en el restaurante, que huye por completo de los menús fijos, con lo que ellos llaman “un regreso a la curiosidad, al instinto, a la confianza”.

Así, su menú se compone de que cada comensal elija los ingredientes de su plato (tres ingredientes, cinco ingredientes o siete ingredientes), por lo que cada elección es un reto para el chef ante la amplia lista que tienen los comensales a su disposición para elegir: caviar, ostras, calamar, atún, pato, venado, carne de wagyu, chocolate, queso, mejillones, mango, langostinos…

Con esa elección de ingredientes, se da lugar a “una conversación entre usted, los ingredientes, y nosotros, los narradores”, donde más allá del producto, de la materia prima de la mejor calidad, el fuego de las brasas en las que se cocina cada plato es primordial.