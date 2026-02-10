Daniel Brito 10 FEB 2026 - 17:16h.

Para el presentador de 'Universo Calleja' no se come en ningún otro sitio como en León, donde está su restaurante favorito

Jesús Calleja y sus manías al comer: "Me da igual si la tortilla es con o sin cebolla, pero que tenga chorizo"

Pese ser todo un correcaminos que se ha recorrido prácticamente todo el planeta, incluso viajó en directo al espacio, algunos de los lugares favoritos de Jesús Calleja están muy cerca de su casa. El presentador de ‘Universo Calleja’ (cada martes a las 23:00 horas en Telecinco) es un amante de la buena gastronomía y, a pesar de haber comido en los rincones más insospechados del mundo, su lugar favorito para sentarse a comer está en su León natal.

Calleja ha tenido la oportunidad de probar la gastronomía de todo el mundo y platos de lo más raros. Pese a ello, y tal y como explicó a la Guía Repsol, el lugar al que siempre que puede se escapa es a El Clandestino Gastrobar (calle Cervantes 1). Para el presentador es “el mejor restaurante de León”, que se ubica “muy cerca de la Catedral, en la zona del Cid, que es un sitio que se ha puesto de moda para tomar cortos y tapear por la ciudad”.

No es de extrañar que el aventurero sitúe en León el lugar donde está su restaurante favorito, ya que cuando contestó a nuestro ‘Gastro Test’ el presentador expuso que el mejor lugar para comer en España, indudablemente, es León.

En pleno centro de León

Sobre El Clandestino Gastrobar contó que para él se trata de “un sitio muy especial, donde me siento como en casa. Sus dueños, Toni y Lita, tienen mucha experiencia en este tipo de negocios y saben hacerte sentir bien”.

Es más, como siempre que va siente el buen trato, alguno de los amigos y famosos a los que ha conocido grabando sus programas, como David Bisbal o Dani Rovira, no ha dudado en llevarlos a comer, siendo siempre un éxito de experiencia.

“Aquí he vivido muy buenos momentos y tiene algunos de mis platos favoritos, como las costillas glaseadas, el tartar de salmón y vieiras o el gazpacho de sandía. La decoración es diferente a los bares de la zona, moderna, de madera, con inspiración neoyorkina y un jardín vertical precioso que comunica los salones”, contó Calleja.

El restaurante destaca por su apuesta de cocina diferente, divertida y actual con un carácter urbano, con una cocina creativa que no se olvida del respeto al producto. Así, en su carta puedes encontrar desde un arroz seco de gambón y secreto ibérico duroc, el carpaccio o la picaña de carne roja, la molleja de ternera al josper, o su ceviche de corvina salvaje.