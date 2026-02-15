Daniel Brito 15 FEB 2026 - 13:00h.

El chef madrileño ha destacado un puesto del Mercado de San Antón en el que se come de maravilla sin dejarse un pastizal

Salir a comer o cenar fuera de casa en ocasiones se vuelve un gesto cada vez más prohibitivo con el alza de los precios, que también ha llegado a la restauración. No obstante, siempre existen joyas conocidas por unos y por otros en las que se come de las mil maravillas y no tienes que desembolsarte un pastizal por un buen servicio, y de esos locales también hay más de uno en Madrid. Es más, el chef Dabiz Muñoz ha destacado uno de ellos, del que es chef uno de sus antiguos cocineros.

Durante su entrevista con el creador de contenido gastronómico Kiko Jerez el chef ha recomendado algunos de sus lugares favoritos para comer o cenar en Madrid y entre ellos ha destacado un lugar en el que se puede comer bien por menos de 20 euros, que ya es bastante más económico que los 450 euros que cuesta su menú en DiverXO o los 900 que vale si se opta también por el nuevo menú líquido.

Street food de calidad

El marido de Cristina Pedroche ha valorado un puesto que se sitúa en el Mercado de San Antón (Calle Augusto Figueroa 24) y que cuenta con un Solete otorgado por la Guía Repsol. “Es de un chico que trabajó con nosotros, que es Gustoo, de Aldo. Me parece un sitio maravilloso, fresco, diferente, con sabor y Aldo me parece un cocinero con mucho talento”, contó el chef en la entrevista sobre un lugar madrileño donde comer por menos de 20 euros.

Junto a Aldo Sabastianelli también está el chef Jorge Cal, y juntos han conseguido crear un puesto en el mercado que ha entrado en el radar gastro de los expertos amantes de la buena cocina street food asequible y de calidad.

Gustoo, ubicado en el puesto 21 del mercado, abre todos los días menos los lunes, con horarios de medio día y de noche hasta fin de existencias. En su puesto cuentan con tres opciones, la del bao, el brioche o la filloa, que se completan con cuatro opciones de relleno: la costilla, el pollo K, la melanzane, o el gambón.

También ofrecen cuatro guarniciones diferentes. La primera son un gnocchis caseros fritos con tres salsas distintas, la segunda unos gnocchis caseros fritos con especias italianas y japonesas, la tercera una ensalada de encurtidos, y la última opción un arroz de coco, pudiendo crear un menú de plato principal con guarnición.

Además, cuentan con sus propios encurtidos y escabeches y, si los visitas, pregunta por sus opciones fuera de carta, como su puerro, que es su opción vegana, y que tiene unidades a la venta limitadas semanalmente.