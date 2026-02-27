Daniel Brito 27 FEB 2026 - 16:02h.

En Murcia se ha creado una hamburguesa basada en el plato El caldero del Mar Menor y que reivindica la protección y el cuidado de ese entorno natural

El país en el que Jacob Elordi asegura que hacen las mejores hamburguesas: "Les ponen de todo”

El mundo de las hamburguesas ha crecido exponencialmente a lo largo de los últimos años. Las de siempre siguen existiendo en los locales más tradicionales, esas a las que añades las salsas que más te gustan y los ingredientes que prefieres, desde lechuga y tomate hasta un huevo a la plancha o beicon. Sin embargo, poco a poco la hamburguesa ha evolucionado hasta el infinito, encontrándonos algunas bañadas en queso fundido, otras con pistacho, las que son veganas, o el boom de las smash burger.

Esta innovación tiene a sus defensores, pero también a sus detractores, aunque hay quien usa el poder de la creación culinaria para lanzar una reivindicación. Eso es lo que ha hecho el restaurante FBI Murcia (calle Periodista Encarna Sánchez 10) con su hamburguesa S.O.S Mar Menor, la cual ha sido la gran protagonista de su carta en febrero y que competirá en el VI Campeonato de España de Hamburguesas.

La hamburguesa especial se trata, por una parte, de un homenaje al plato El caldero del Mar Menor para llevar la tradición y la cultura de Murcia a un concurso nacional, además de otro punto importante: “queremos hacer una llamada a la acción a nuestra tierra, a la conciencia de todos por cuidar nuestro entorno y medio ambiente”.

Cómo es la hamburguesa que reivindica el Mar Menor

Se trata de una hamburguesa con mensaje que no pretende dejar indiferente a ningún tipo de comensal. La base es un exquisito pan brioche salado que ha sido aromatizado con chipotle, pero su gran explosión de sabor se encuentra en los ingredientes que componen su interior.

La S.O.S Mar Menor lleva dentro de su pan un alioli de perejil con ralladura de limón sobre el que se coloca la hamburguesa de langostino, que se completa cubriéndola con una salsa americana por encima y una generosa ración de arroz meloso de caldero que le otorga el toque más especial, sobre todo en cuanto a textura, reivindicativo y representativo de Murcia.

Esta hamburguesa, que está disponible también en su versión sin gluten, es la demostración de que la gastronomía también puede ser una vía de denuncia, en este caso para poner el foco sobre el problema que existe con el Mar Menor. Una llamada a la acción para cuidarlo y respetarlo para que este enclave único siga pudiéndose disfrutar durante muchos más años sin que su biodiversidad se vea aún más afectada.