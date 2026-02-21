Rocío Ponce 21 FEB 2026 - 16:00h.

El actor, nominado al Oscar por 'Frankenstein' y protagonista del taquillazo del momento, 'Cumbres Borrascosas', tiene muy claro cómo son las burgers que adora

La mejor hamburguesa de Europa se come en Puente Genil, Córdoba

Compartir







Si solo pudieras comer una hamburguesa, la última de tu vida, ¿cuál sería? Jacob Elordi tiene claro cómo son las hamburguesas que le gustan, las que le hacen feliz y sentirse como en casa. Y no, no son de ninguna cadena internacional, tampoco una de esas hamburguesas gourmet hiperelaboradas que no dejas de ver en Instagram.

Jacob Elordi es, con permiso de Timothée Chalamet, el nuevo chico de oro de Hollywood. Aún no tiene premios en sus estanterías, pero ya tiene su primera nominación al Oscar por ser el ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro y el próximo 16 de marzo sabremos si se lo lleva o no. El actor australiano ha conseguido la atención de la industria gracias a su carisma y talento, que le están llevando a una carrera imparable y de lo más variada.

PUEDE INTERESARTE No todas las hamburguesas vegetales son iguales: en qué te tienes que fijar

Le conocimos a nivel global en una saga de películas de romance adolescente (‘Mi primer beso’ en Netflix), luego dio un paso adelante en madurez con ‘Euphoria’, ‘Saltburn’, ‘El camino estrecho’ y, sobre todo, con ‘Frankenstein’, entre otras producciones. Ahora no se habla de otra cosa que de su química con Margot Robbie en la recién estrenada ‘Cumbres borrascosas’, que está arrasando en las taquillas de todo el mundo, incluido nuestro país. En la película de Emerald Fennell, Elordi interpreta a Heathcliff y demuestra una vez más su versatilidad y calidad interpretativa con un personaje dramático lleno de matices.

PUEDE INTERESARTE La hamburguesa al estilo japonés de Dani García: cómo hacer la katsu burger

En estos años en los que ha pasado de hacer sesiones de fotos como modelo en Australia a trabajar en las mayores producciones de cine y series del mundo, Jacob Elordi ha cambiado y evolucionado su forma de vestir (convirtiéndose en todo un icono de la moda y las tendencias), ha variado corte de pelo, ha aprendido a modular su acento, pero si algo no ha cambiado es su amor por las hamburguesas. Pero en plena fiebre global por encontrar la hamburguesa perfecta y la más deliciosa, ¿cuáles son las mejores según el actor?

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Dónde se hacen las mejores burgers

En el mundo nos encontramos con los que adoran las smash burgers, los defensores del pan brioche, los que distinguen hasta 12 puntos de la carne y los que ponen o no ponen pepinillos. La hamburguesa se ha convertido en todo un estilo de vida, un icono pop y sobre esto, Jacob Elordi también tiene una opinión. Y de lo más controvertida para sus fans porque su elección no es la esperada...

“Los australianos hacen las mejores hamburguesas del mundo porque les ponen de todo”, confesó en el popular podcast ‘Hot Ones’ (sí, en el que los famosos comen alitas de pollo picantes mientras responden preguntas). Jacob valora especialmente esas hamburguesas australianas con huevo, bacon, aguacate, “como seis tipos de queso” y mayonesa.

Además del tamaño, suelen ser bastante generosas, lo que diferencia a las 'hamburguesas australianas' de las norteamericanas o europeas son detalles como su tendencia a añadir ingredientes frescos y preferentemente locales como la remolacha, el huevo frito y hasta piña. Aunque justo con la remolacha y la piña no está de acuerdo el famoso actor. De lo que no tiene queja alguna, de hecho todo lo contrario, es de la calidad y el sabor único de la carne de res de su país con la que suelen hacer las hamburguesas en Australia.

Aunque la globalización (y la tendencia de las burgers gourmet) parece haber diluido todo tipo de fronteras y diferencias gastronómicas entre países, aún podemos hacer a grandes rasgos una diferenciación entre las clásicas y reconocibles hamburguesas norteamericanas y las australianas. Las del país de Jacob Elordi se han erigido como más versátiles, creativas y caseras. Son de estilo pub, más jugosas y con ingredientes icónicos, además de pan casero o brioche tostado. Sin embargo, las americanas tienen una carne más consistente y estandarizada, potencian el sabor del queso y el bacon y suelen llevar pan industrial.