El restaurante puertorriqueño en Madrid en el que Luis Fonsi se siente como en casa

Daniel Brito 10 MAR 2026 - 17:30h.

Cuando Luis Fonsi está en Madrid suele ir a un restaurante en el centro de la ciudad donde sirven comida puertorriqueña y le transportan a su hogar

Los mejores trucos para hacer arroz de sushi en casa, según el chef de Ikigai: "Nunca lo abanico"

Compartir







Con 30 años de carrera, Luis Fonsi es uno de los artistas puertorriqueños más reconocidos del mundo, también en España. Una carrera de éxito que terminó de catapultarse en 2017 con uno de los mayores hits del planeta: ‘Despacito’. El artista latino siempre ha tenido muy presente a España en su carrera, participando en programas de televisión o incluyendo varias ciudades patrias en sus giras. Tanto es su amor por España que también ha quedado prendado de nuestra gastronomía.

En sus visitas a España lo hemos visto comer paella o visitar algunos restaurantes de diferentes ciudades, aunque cada vez que está en Madrid, si puede, va a un restaurante que le recuerda a su casa, uno donde la cocina puertorriqueña es la que protagoniza sus fogones.

PUEDE INTERESARTE El bar de carretera donde paran los amantes de los huevos fritos con morcilla

Comida puertorriqueña en el centro de Madrid

El Casal de Pepa (Plaza Conde de Casal 8) es uno de los restaurantes favoritos de Luis Fonsi en Madrid porque le lleva a su país, Puerto Rico, a través de la gastronomía. El cantante lo ha visitado en alguna ocasión, ya que es una parada muy popular entre los puertorriqueños que visitan la capital de España o que residen en ella al estar muy céntrico, junto a El Retiro.

Joselyn Robert Baerga es la propietaria del restaurante que montó como un local más con platos españoles, pero que comenzó a ser popular gracias a incorporar platos de su isla natal, Puerto Rico.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De esta manera, entre sus platos de más éxito está el mofongo, que tiene como protagonista al plátano macho; o la chuleta Kan Kan, otro plato muy popular de la isla que se trata de un corte de carne de cerdo puertorriqueño muy jugoso y crujiente por fuera al mantenerse la corteza de chicharrón. La particularidad de esta chuleta es que contiene la parte de la carne de la chuleta, además de la grasa que le aporta esa jugosidad extra, y el cuero, que al freírlo gana ese punto extra de crujiente.

Estos son solo algunos de los platos más populares de la gastronomía puertorriqueña que se pueden probar en El Casal de Pepa para conocer y catar lo mejor del sabor boricua.

Su plato favorito: de origen japonés

Y aunque Fonsi siempre lleva a su Puerto Rico natal en el corazón, y en el estómago, el cantante contó hace unos años en una entrevista a New York Post que su comida favorita era de origen japonés. “El sushi es probablemente el único tipo de comida que podría comer todos los días”, explicaba el artista, que también confesaba ser todo “un entusiasta del vino. Creo que todo en la vida combina bien con el vino”.