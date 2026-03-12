Daniel Brito 12 MAR 2026 - 12:11h.

El chef René Redzepi de Noma ha dimitido de todos sus cargos tras más de un mes donde se han publicado acusaciones de extrabajadores que denuncian abusos en el que fue el mejor restaurante del mundo

Abuso y horror en la cocina: ¿qué está pasando con Noma, cinco veces nombrado mejor restaurante del mundo?

Tras las denuncias que se han hecho a través de las redes sociales en las últimas semanas, el chef René Redzepi del restaurante Noma, cinco veces elegido como el mejor del mundo y con tres estrellas Michelin, ha dimitido. El restaurante danés cerró sus puertas en 2024, pero ha seguido como laboratorio gastronómico y con aperturas temporales en diferentes ciudades, como el recién estrenado restaurante efímero de Los Ángeles. La polémica ha envuelto al cocinero desde hace años, pero los constantes testimonios que se han hecho públicos en el último mes han puesto en jaque su negocio y su reputación.

Los testimonios de las últimas semanas

Todo viene a raíz de que Jason Ignacio White, que trabajó durante años en Noma dirigiendo el área de fermentación del restaurante, comenzase a publicar testimonios de exempleados en sus redes sociales donde se relata el horror que se vivía en las cocinas del local.

“Fui diagnosticado con trastorno por estrés postraumático el año pasado. Noma me rompió en muchos sentidos”; "me dieron un puñetazo en la cara durante un servicio"; o “había chicas ahí que no tenían el periodo durante meses”. Estos son solo algunos de los relatos que ha ido recogiendo y publicando en su Instagram sobre extrabajadores que contaban su experiencia en el restaurante, denunciando abusos tanto verbales como físicos.

Una polémica que no es nueva. Namrata Hegde fue becaria en el restaurante y hace años narró el mal trato que se recibía en las cocinas de Noma donde “el más mínimo error podía provocar humillación o amenazas”. Ya en 2015 Réné Redzepi reconocía que no hacía sido un buen jefe: “he sido un acosador durante gran parte de mi carrera. He gritado y empujado a la gente. A veces he sido un jefe terrible”.

La dimisión de René Redzepi

Ahora, tras un mes recibiendo decenas de acusaciones y coincidiendo con el inicio del restaurante efímero en Los Ángeles que estará en funcionamiento hasta junio, el chef ha emitido un comunicado en el que anuncia su dimisión de todos sus cargos. “Las últimas semanas han atraído la atención y la conversación sobre nuestro restaurante, industria y mi liderazgo pasado”, comienza expresando el cocinero en su comunicado en redes que acompaña con un vídeo en el que se lo comunica al equipo con el que ha trabajado en Los Ángeles.

“He trabajado para ser un mejor líder y Noma ha dado grandes pasos para transformar la cultura a lo largo de muchos años. Reconozco que estos cambios no reparan el pasado. Una disculpa no es suficiente; asumo la responsabilidad de mis propias acciones”, sostiene Redzepi que, tras más de dos décadas, comunica que ha tomado la decisión de “alejarme y permitir que nuestros extraordinarios líderes ahora guíen el restaurante en su próximo capítulo”.

El que durante años ha sido considerado uno de los grandes referentes culinarios deja en manos de su equipo que el proyecto siga adelante. “Hemos estado abiertos durante 23 años, y estoy increíblemente orgulloso de nuestra gente, nuestra creatividad y la dirección que Noma está encaminando”, ha expresado.

“La misión de Noma para el futuro es seguir explorando ideas, descubriendo nuevos sabores e imaginando lo que la comida puede convertirse en décadas a partir de ahora. Noma siempre ha sido más grande que cualquier persona. Y este siguiente paso honra esa creencia”, subraya sobre el futuro de Noma, ya sin él al frente.