Jesús Rojas 23 FEB 2026 - 22:00h.

Te contamos todo lo que necesitas saber de la gala celebrada esta noche en el Círculo de Bellas Artes (Madrid), donde se han reunido más de 200 destacados chefs de nuestro país

Macarfi: la guía para salir a comer (bien) a diario que incluye desde alta gastronomía hasta kebabs

Compartir







Otro año más, la Gala de los Premios Macarfi ha vuelto a ser escaparate del mejor talento culinario del momento. En su undécima edición, que por primera vez abarca toda la España peninsular, conviene destacar la presencia de destacados chefs del panorama nacional. Desde Sergio y Javier Torres hasta Rafa Zafra, pasando por Paco Pérez, Ramón Freixa, Hugo Muñoz, Juanjo López, Ricard Camarena, Begoña Rodrigo, Aitor Arregui, Josean Alija, Benito Gómez, Pedro Sánchez, Dani Carnero, Jesús Sánchez, Nacho Manzano, Iván Cerdeño, Luis Alberto Lera, Toño Pérez, Javier Olleros o Francis Paniego. Así hasta sumar un total de más de 200 profesionales que veían a representar a las 15 comunidades autónomas que aparecen reflejadas en la guía de 2026 (el año que viene también estarán las islas).

El evento -conducido por el presentador Jota Abril- ha tenido lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde se han entregado los premios 'Top of the Tops', pero también los Rookies del Año (a las mejores aperturas de 2025) y los reconocimientos a los Top 10/15 de cada comunidad. De los primeros, los más codiciados de todos, te hablaremos en profundidad más abajo. Pero de las aperturas más sonadas del pasado de curso te podemos decir que el Restaurant Fontané de Catalunya ha sido considerado la mejor apertura de 2025 en España, seguido del restaurante Itzuli (Euskadi) y Ancestral (Comunidad de Madrid), que han quedado en segundo y tercer lugar, respectivamente.

PUEDE INTERESARTE Ramón Freixa Atelier: cuánto cuesta y qué se come en el nuevo restaurante tres Soles Repsol de Madrid

En cuanto a los TOP 10/15 de cada comunidad autónoma, destacar que lideran estos ránkings Cocina Hermanos Torres (Catalunya), Desde 1911 (Comunidad de Madrid), Azurmendi (Euskadi), El Portal de Echaurren (La Rioja), Ricard Camarena Restaurant (Com. Valenciana), Bardal (Andalucía), Cenador de Amós (Cantabria), Casa Marcial (Principado de Asturias), Culler de Pau (Galicia), Asador Galino Pueyo (Aragón), Molino de Urdániz (Comunidad Foral de Navarra), Cabaña Buenavista (Región de Murcia), Iván Cerdeño (Castilla-La Mancha), Lera (Castilla y León) y Atrio (Extremadura).

PUEDE INTERESARTE La lista completa de los ganadores de las estrellas Michelin 2026: este año sin nuevos restaurantes tres estrellas

Además, entre las muchas y significativas personalidades de la sociedad empresarial y civil que han asistido, se encontraban José Miguel Herrero, director general de Alimentación del Gobierno de España; Luis Fernando Martínez Izquierdo, Viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid; Daniel Solana Izquierdo, director general de Basquetour-Agencia Vasca de Turismo; Rafael Ansón, presidente de honor de la Academia Internacional de Gastronomía; Luis Suárez de Lezo, presidente de la Real Academia de Gastronomía; Rogelio Enríquez, presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía; Ricardo García-Jáudenes, Managing Director de Andbank; Mateu Hernández, director general de Barcelona Turisme; y Pelayo de la Mata, presidente de Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pero antes de darte los detalles de la experiencia que te vas a encontrar en estos 5 templos de la alta cocina, te conviene saber cómo funciona la Guía Macarfi, ya que aquí radica gran parte de su atractivo (y credibilidad).

Así funciona la Guía Macarfi

Creado por Manuel Carreras Fisas en 2015, este proyecto estuvo enfocado exclusivamente al área metropolitana de Barcelona, ciudad de la que empezaron reseñando los restaurantes más interesantes. 11 años después, la guía ha ido creciendo paulatinamente hasta cubrir, por primera vez, toda la España peninsular, ampliando su presencia de 8 a 15 comunidades autónomas. Y que conste que no piensan quedarse parados, en 2027 tienen previsto incorporar a las islas para completar la cobertura de todo el territorio nacional. Sobre su funcionamiento, te podemos contar que, a diferencia de las grandes guías gastronómicas que todos conocemos, Macarfi se basa en un amplio sistema de valoración colectiva. Esto quiere decir que son más de 2.000 gastrónomos locales, denominados embajadores, quienes han analizado y puntuado cerca de 5.000 restaurantes hasta la fecha.

Pero lo más interesante de todo es que estos colaboradores aportan sus opiniones y puntuaciones de manera libre, desinteresada y anónima. Por eso, lo que se hace es recopilar todas las reseñas recibidas sobre un mismo establecimiento para elaborar una única crítica final que sintetiza el sentir general de los embajadores, ofreciendo una visión global, objetiva y contrastada de cada espacio.

Los 5 Top of the Tops

Como te hemos adelantado, de entre todos los rankings que elaboran, hay uno que reúne a lo más granado a nivel nacional. Concretamente, en el listado 'Top of the Tops' se incluyen aquellos restaurantes que lideran el ránking de sus respectivas comunidades autónomas durante tres años consecutivos. Este año, tienen el honor de figurar en esta selección de los más grandes entre los grandes los siguientes: Disfrutar, El Celler de Can Roca, DiverXO, Asador Etxebarri y Elkano.

Disfrutar

Arrancamos este pequeño tour visitando el restaurante donde tres ex de elBulli llevan haciendo magia desde finales de 2014. Hablamos de los reconocidos chefs Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, que ofrecen una cocina y una puesta en escena sin igual en nuestro país. El hecho de que cuenten con máximas puntuaciones -de ahí la lista de espera para reservar- en todas las listas gastronómicas ya te da una pista de que aquí se viene a disfrutar en mayúsculas. Ofrecen dos menús que comparten precio: uno histórico, con todos sus platos más representativos, y otro centrado en las novedades de la temporada. Elijas lo que elijas, vas a encontrar todo tipo de sensaciones, sabores, texturas, técnicas… Y siempre rozando la excelencia. Por cierto, este triestrellado y trisoleado situado en la Eixample también sorprende por su diseño, apostando por la cerámica como hilo conductor de todas las estancias.

Precio del menú degustación: 315 euros

El Celler de Can Roca

Nuestra siguiente parada nos lleva al maravilloso proyecto familiar creado por los hermanos Roca hace 40 años (sí, este 2026 están de celebración). El emblemático restaurante gerundense lleva décadas acaparando los mejores galardones del mundo, así que no te sorprenderá verlo en este Top 5 de Macarfi. Dirigido por los tres hermanos -Joan, Jordi y Josep-, este referente de la alta cocina destaca por su trato cercano, la aparente sencillez de su cocina y una profesionalidad que es ya marca de la casa. El secreto de su éxito está precisamente en ese juego a tres bandas en el que cada uno hace lo que mejor sabe hacer: el mundo salado de Joan, el universo líquido de Josep y ese mágico universo dulce defendido, con mucho oficio, por Jordi. La propuesta en El Celler de Can Roca siempre arranca con unos espectaculares aperitivos que sirven de homenaje a sus platos más emblemáticos. Y, a partir de ahí, ya todo es pura fantasía.

Precio del menú degustación: 315 euros.

DiverXO

Qué decir del que cada año figura entre los mejores restaurantes del mundo según The World's 50 Best restaurants. Está a punto de celebrar sus 20 años de trayectoria y sigue siendo tan rompedor, moderno y revolucionario como el primer día. No hay más que fijarse en las propuestas líquidas que han anunciado recientemente en la gala de Madrid Fusión. Su chef y artífice, Dabiz Muñoz, es considerado uno de los mejores del mundo (el mejor según The Best Chef Awards en 2021, 2022 y 2023), sorprende cada temporada con una cocina imposible de encasillar que desafía los límites y viaja por todo el mundo en cada uno de los pases de su menús degustación. De defender su inabarcable carta de vinos se encarga el sumiller Tomás Ucha. Puro hedonismo culinario es lo que te espera en DiverXO, donde predominan los juegos de sabores, las técnicas al servicio de la creatividad y un sinfín de sorprendentes ingredientes.

Precio del menú degustación: 450 euros.

Asador Etxebarri

Si los gastrónomos de todo el mundo viajan recurrentemente hasta este templo del fuego será por algo. En la casa de Bittor Arginzoniz -chef, propietario y alma de Etxebarri- te espera una experiencia única que de desarrolla dentro de un caserío del s. XVIII ubicado en Axpe-Atxondo y que no se entendería si no fuera por el entorno que lo rodea, a los pies del Anboto. Este pionero de la alta cocina a la parrilla juega con distintos tipos de leña (encina, cepas de vid, roble...) para controlar los puntos de cocción de sus carnes, protagonistas indiscutibles de la propuesta (aunque también hay pescados y verduras de ensueño). Su cocina saca el máximo provecho a un producto de alta calidad y encuentra en la sala, perfectamente dirigida por Mohamed Benabdalah, a la mejor pareja de baile posible para que el comensal sienta que está disfrutando de algo único en el mundo. Entre sus platos más memorables se encuentran la 'Yema & trufa blanca', su famosa 'Chuleta de vaca madurada' o el inigualable 'Helado de leche reducida y remolacha'.

Precio del menú degustación: 300 euros.

Elkano

Casa fundada en 1964 por el padre de Aitor Arregi, actual propietario y chef de un espacio donde manda el 'paisaje culinario'. Elkano ha estado siempre estrechamente vinculado a la mar y a los marineros, que les llevan cada día sus mejores capturas. De ahí que podamos afirmar sin temor a equivocarnos que se trata de uno de los grandes templos de la cocina a la parrilla, ya que su control de las brasas y el respeto al producto es total. A este bastión de Getaria, reconocido con 1 estrella Michelin y 3 soles Repsol, se viene a disfrutar de su mítico rodaballo, el lenguado, la trilogía de kokotxas en diferentes texturas, el bogavante y unas verduras de temporada que también te llevarás para el recuerdo. A esto le sumas una bodega de nivel y un servicio de sala muy aplicado, y ya no necesitas nada más para ser inmensamente feliz.

Precio del menú degustación: 195 euros.