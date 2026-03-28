Los mejores bares cofrades de Sevilla, según los que conocen de verdad la Semana Santa

Rocío Ponce 28 MAR 2026 - 10:00h.

Una Sevilla diferente, la ruta definitiva por los bares cofrades más emblemáticos de la ciudad y lo mejor que puedes comer en cada uno de ellos

Más de 150 años y siete generaciones: así es la churrería más antigua de Sevilla

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Está a punto de llegar la época grande de Sevilla. La capital de Andalucía vive en primavera (y en muy poco tiempo) sus dos grandes momentos del año: la Semana Santa y, después, la Feria de Abril. La primera atrae a turistas de todas partes del mundo, pero especialmente a españoles que quieren perderse por sus barrios buscando cofradías, para ver imaginería digna de museo, sentir cómo retumban los tambores en callejuelas y descubrir rincones mágicos de una ciudad llena de Historia a la luz de los cirios que llevan los nazarenos. Sevilla es otra en Semana Santa. La Sevilla cofrade se vive, se siente, se escucha y también se saborea.

Y de eso saben mucho y bien los sevillanos porque tienen un bar (o varios) en cada esquina. Y aunque los bares cofrades se han convertido también en reclamo durante todo el año, por su idiosincrasia y su poder para reunir a los que tienen la misma pasión (y a los que acuden por otros motivos), son especialmente visitados durante la Cuaresma y Semana Santa. El motivo es que es entonces cuando se despierta ese gusanillo entre los que se autodenominan capillitas. De repente, buscan un lugar donde se huela a incienso, con vídeos de procesiones en el televisor, con marchas sonando de fondo y con paredes repletas de estampitas, cuadros y póster de los Cristos y Vírgenes de diferentes hermandades.

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Para colarte en el verdadero espíritu cofrade sevillano, tienes que pedirte una cerveza y un montaito (al menos) en alguno de los bares que te recomendamos (aunque de cada uno te contamos sus recetas top). Esta es una suerte de guía por los bares cofrades más insignes de la ciudad —aunque hay muchos más— para no acabar desesperado por comer algo en cualquier parte, tras horas pateando la ciudad viendo pasos. Si llegas prontito y con paciencia, seguro que serás atendido y hasta podrás ver desde su puerta algún palio o misterio de los que dejan huella a su paso.

Casa Ricardo

Si en Sevilla hay un bar cofrade realmente famoso, no es otro que Casa Ricardo (por sus croquetas, sí, pero también por mucho más). Justo al lado de la Plaza de San Lorenzo, una de las más visitadas de la ciudad porque acoge la basílica de Jesús del Gran Poder. En este bar, que abrió sus puertas en 1898 como una abacería y fue pasando por diferentes manos hasta que en 1985 se convierte en el Casa Ricardo que es hoy. Sus paredes están llenas de fotos antiguas, imágenes de Semana Santa, recuerdos cofradieros y hasta una pizarra con la cuenta atrás para el Domingo de Ramos.

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Sus croquetas de jamón ibérico son objeto de deseo incluso fuera de las fronteras de Sevilla. Sin embargo, la gran curiosidad es que solo seis días al año cambian de sabor y se convierten en unas croquetas de bacalao (tan especiales e inolvidables como las de su sabor estrella). Coinciden estos días con los viernes de vigilia y es entonces cuando muchos de sus clientes habituales, unidos a curiosos, hacen cola en su popular barra (hay pocas mesas) para conseguir una de esas raciones. Estiman que durante las semanas de Cuaresma y hasta Semana Santa salen de sus freidoras hasta 65.000 croquetas. Además de estas, merecen la pena también sus flamenquines, las berenjenas con miel o salmorejo y el camembert frito con arándanos.

Está ubicado en la C/ Hernán Cortés, nº 2. Si quieres unir tu visita al paso cercano de alguna hermandad, ten en cuenta que la más cercana es la del Gran Poder durante la madrugá, pero también la Soledad de San Lorenzo el Sábado Santo y la Bofetá el Domingo de Ramos, entre otras.

Bar Santa Ana

Del Bar Santa Ana, aunque su interior decorado y acogedor atrae a los cofrades, también destaca su amplia terraza en la que disfrutar al aire libre del ambiente sevillano. Esta taberna no es histórica, abrió sus puertas con la intención de ser punto de encuentro para los amantes de la Semana Santa y el buen tapeo.

No te puedes ir sin probar su solomillo al whisky, entre otras tapas clásicas y típicas de la zona, también son muchos los que llegan para comer su pescaíto frito.

Ubicado en la C/ Pureza, 82, en la calle más famosa de Triana, la misma en la que está la capilla de los marineros, sede de la Hermandad de la archiconocida Esperanza de Triana y Cristo de las Tres Caídas que salen a la calle durante la madrugada del Jueves Santo. Cerca del Bar Santa Ana puedes ver el Domingo de Ramos a la hermandad de la Estrella y el Lunes Santo a San Gonzalo.

Matacandela

Esta es una joven taberna cofrade que en pocos años ha conseguido estar entre las preferidas de los sevillanos y los cofrades de otras localidades que llegan buscando ese ambiente, decoración y buena cocina. Cada detalle de Matacandela está pensado, las mesas altas imitan las mesas de los pasos, verás trabajaderas, todo tipo de recuerdos relacionados con la imaginería, la orfebrería, las bandas... Con la historia y el presente de esta tradición.

De Matacandela tienes que probar sus pavías de bacalao, el adobo, sus vasitos de puchero andaluz (que literalmente resucitan al que los toma), bacalao en tomate, tortilla al whisky y una genial selección de vinos. Y torrijas, las de toda la vida.

Está en la C/ Gamazo, 16 (en pleno barrio del Arenal). No aceptan reservas, se atiende por orden de llegada. Y si quieres unir tu visita al paso de alguna de las hermandades, toma nota, porque el Lunes Santo podrás ver desde su puerta a Santa Genoveva y el Martes Santo, a Santa Cruz y Los Estudiantes.

La Chicotá

Los que nunca fallan a su cita con el ambiente cofrade de La Chicotá siempre piden una tapita de su deliciosa ensaladilla, pero también se ha convertido en un popular punto de encuentro para los amantes de los caracoles. Decorado con temática de Semana Santa, su cartel cuenta los días para el Martes Santo, día en el que sale la hermandad más querida por los que regentan el espacio, San Benito.

La Chicotá está en la C/ Luis Montoto, 23. Además de ser un lugar icónico para ver San Benito el Martes Santo, puedes disfrutar de San Pablo el Lunes Santo y La Sed el Miércoles Santo.

*Información elaborada a partir de la experiencia de la propia editora, que vivió 6 años en Sevilla (y pisó muchos de sus bares), y tras consultar también a un periodista local especializado en información cofrade.