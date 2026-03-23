Daniel Brito 23 MAR 2026 - 13:30h.

La Guía Repsol lanza un nuevo listado con más de 300 nuevos Soletes para disfrutar de su gastronomía de cara a la llegada de Semana Santa

La lista de los nuevos restaurantes con Sol Repsol en 2026

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Tras un invierno frío y lluvioso en gran parte del país (por no decir todo), la primavera ha llegado con la vista puesta en la Semana Santa y con una buena previsión del tiempo que viene acompañada del cambio de hora, con más horas de sol que invitan a salir de casa y descubrir nuevos restaurantes que añadir a nuestra lista de indispensables. Y para ayudarnos llega la nueva edición de Soletes Repsol para saber dónde parar en mitad del viaje o dónde disfrutar en el lugar de destino si ya tienes tus días de Semana Santa preparados.

Los Soletes de la Guía Repsol son recomendaciones que podrías hacer tu mismo a un familiar o a un amigo para cualquier comida o cena donde la oferta gastronómica es inmejorable, el trato excelente y no tienes por qué dejarte un dineral en el servicio.

“Vamos a coger los Soletes de Primavera con ganas esta Semana Santa. Hay hambre de disfrutar y conocer sitios nuevos. En esta edición se incorporan lugares destacados por su propuesta gastro en los que además se puede dormir, jóvenes negocios y sitios en los que la naturaleza es protagonista”, explica María Ritter, directora de Guía Repsol.

Entre parajes naturales y destinos urbanitas

El decimocuarto listado de Soletes suma más de 300 nuevos establecimientos, entre los que se encuentran restaurantes de cocina tradicional y casas de comidas dentro de parques naturales hasta bares curiosos en los cascos históricos de las ciudades más bellas protagonizan este.

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La Sierra Norte de Sevilla, el entorno de Terres de l’Ebre en Tarragona o el Parque Natural Posets-Maladeta en el Pirineo aragonés son algunos de los parajes a recorrer a través de las novedades de esta edición, en una temporada idónea para hacer planes en la naturaleza a la vez que se disfruta de la gastronomía.

En esta entrega están previstos también las visitas más urbanas: en el barrio de Cimadevilla en Gijón, en la ciudad romana de Mérida en Badajoz o en el centro histórico de Salamanca también brillan nuevos Soletes, y tampoco faltan pistas sorprendentes donde hacer un alto en el camino.

Entre estas direcciones en las que sentarse a descansar después de explorar un lugar, decenas de establecimientos distinguidos en esta edición cuentan con alojamiento. El restaurante ‘Silogía’ de Garachico (Santa Cruz de Tenerife), la casa de comidas ‘Venta Piqueras’ en Lumbreras, dentro del entorno riojano de Sierra Cebollera o la terraza frente al Mediterráneo del Hotel Cala Fornells en Peguera (Mallorca) destacan entre los más de 30 nuevos Soletes donde además de comer se puede pasar la noche.

Restaurantes de reciente apertura

En las novedades del listado también abundan los negocios jóvenes que, a pesar de su reciente apertura, ya se han hecho un nombre en la zona. El restaurante ‘Efímero’ abierto hace un año cerca de la Plaza del Castillo de Pamplona; el puesto ‘Insurgente’, en el mercado de Chamberí de Madrid, inaugurado en abril de 2024; o ‘Mengem’ en el Cabanyal de Valencia desde diciembre de ese mismo año son algunos de los establecimientos premiados.

Si comer es parte indispensable de unas buenas vacaciones, los hallazgos curiosos son la guinda del pastel. En esta edición el equipo de expertos de Guía Repsol ha encontrado cocinas y barras inesperadas como ‘Lukitxene’, el comedor de la Escuela de Hostelería de Leioa (Bizkaia), el bar y tienda de vinilos ‘Lambada Records’ en Las Palmas de Gran Canaria o ‘L’Ovella Negra’, taberna cooperativa en Castellón de la Plana.