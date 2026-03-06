Daniel Brito 06 MAR 2026 - 14:03h.

La reina emérita mantiene una salud de hierro a sus 87 años, algo en lo que la alimentación que lleva décadas siguiendo tiene mucho que ver

Si por algo se caracteriza la reina Sofía es por su vitalidad. A sus 87 años, en noviembre cumplirá los 88, la emérita continúa acudiendo a actos institucionales y manteniendo su vida y agenda pública sin problema y presumiendo de una muy buena salud. Esto no es casualidad, ya que la doña Sofía lleva décadas cuidándose para mantenerse en forma y saludable, para lo que ha sido clave su alimentación, que cambió radicalmente tras un suceso personal.

La reina sigue una dieta prácticamente vegetariana desde hace décadas por decisión propia. La muerte de su padre, Pablo I de Grecia, en 1964 a causa de un cáncer de estómago fue un punto de inflexión en el rumbo de su alimentación. A partir de este suceso, la monarca decidió realizar varios cambios en lo que comía, con la dieta mediterránea como base.

Qué come y qué no come doña Sofía

De esta manera, doña Sofía inició una alimentación donde las verduras, las frutas y las legumbres son la base de su salud de hierro, dando prioridad a los alimentos frescos y de temporada que más beneficios le puedan aportar, algo en lo coincide con la reina Letizia.

No obstante, la monarca griega sí que desterró por completo la carne roja de sus menús tras la muerte de su padre, en parte ante las recomendaciones médicas que existen ante su restricción en el consumo por su contenido en grasas saturadas y así evitar riesgos relacionados con el cáncer o las enfermedades cardiovasculares.

A pesar de su restricción de carnes rojas, la reina Sofía sí que come puntualmente otros tipos de carne y pescados, por lo que no lleva una dieta completamente vegetariana, pero donde los alimentos de origen vegetal sí que son los grandes protagonistas de su alimentación, con los procesados y productos industriales fuera de su despensa, al igual que el alcohol, que evita siempre que puede.

Entre los ingredientes que no suelen faltar en su dieta está, por una parte, el aceite de oliva, pero también las alcachofas, que siempre que puede come, en parte debido a sus múltiples beneficios en el sistema digestivo, en la protección del hígado o en la reducción de los niveles de colesterol, entre otras de sus bondades.

Además, doña Sofía también controla el tipo de preparaciones que se cocinan con sus ingredientes favoritos, optando por elaboraciones que sean ligeras, huyendo de recetas que incluyan fritos o guisos y salsas que sean excesivamente grasas que no favorezcan las digestiones ligeras que busca con su alimentación.

Los gustos de la monarca

Muchos chefs han tenido la oportunidad de cocinar en ocasiones para la reina emérita. Uno de ellos ha sido el chef Ramón Freixa, que hace un tiempo comentaba a Europa Press que ha cocinado en varias ocasiones para la Casa Real. En el caso de la reina Sofía, el chef explicó que siempre ha sido “encantadora”, a la cual en cuanto a gastronomía “le gusta el lujo de la simplicidad. Muchas veces un pescado asadito, sin nada más, es un lujo y parece simple. El lujo de la simplicidad”.