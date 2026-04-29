Redacción Gastro 29 ABR 2026 - 13:48h.

Jannik Sinner, que es hijo de un cocinero profesional, ha contado que se le da muy bien cocinar

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El tenista Jannik Sinner no puede vivir sin la comida italiana. El número uno del mundo, que participa en el Mutua Madrid Open, ha comido en el conocido restaurante 'Noi', apenas recién llegado a España. Y echando un ojillo a la carta de este local cercano a la puerta de Alcalá se entiende por qué.

Quién conoce a Sinner, líder del ranking ATP a sus 25 años, subrayan su férrea disciplina y la serenidad, que se palpan en su manera de estar sobre la pista. De hecho, ha hablado de cómo "la disciplina y la constancia" son las que marcan "la diferencia" entre un fuera de serie, él y cualquier otro tenista. La alimentación seguramente es la otra pata para alcanzar y mantenerse en la cima.

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Sinner, como buen italiano y además hijo de cocinero profesional, no pudo soportar la idea de estar sin la pasta de cada día y poco después de su llegada a Madrid, acudió a uno de los templos de la gastronomía italiana de Madrid. Noi es un restaurante de lujo y qué mejor para un deportista que busca lo mejor.

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En su visita a Noi el tenista italiano se fotografió con los camareros, aunque no ha trascendido qué comió de las exquisiteces que ofrecen en su carta: el restaurante dirigido por el chef Gianni Pinto hace una reinterpretación contemporánea de la cocina tradicional italiana con marca de autor.

¿Qué se come?

Ofrece focaccias, grissinis y pan de masa madre, hecho escrupulosamente por la casa Noi, que se pueden acompañar con embutidos italianos de alta calidad. En cuestión de pasta aparecen en la carta la parmigiana con sifón de queso parmesano, el cacio e pepe con carabineros y unos espaguetis a la carbonara, que lucen de muerte. El postre que seguro no se perdió Sinner es la especialidad de Noi: el tiramisú, en versión clásica o en versión esférica.

¿Cuánto cuesta?

Noi ofrece un menú degustación con un precio de 70 euros para que pruebes un poco de todo de estas especialidades y el postre está entre los 10-12 euros, según la elaboración de la receta. La parmigiana, un clásico que cuesta poco más de 15 euros, la carbonara, que tanto gusta 18,90 y si quieres ir por las pulpettes, que por aquí las entendemos como albóndigas, también están sobre los 15 euros, un precio bastante general sobre los platos de pasta.

Sinner, en cuestiones gastronómicas es también un profesional, alguna vez ha hablado en entrevistas de que es bueno entre fogones, sobre todo para hacer pasta. Si ha elegido Noi seguramente es porque quiso darse un buen festín y eligió de lo mejor de Italia en Madrid.