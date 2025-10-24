Daniel Brito 24 OCT 2025 - 10:00h.

La actriz quedó totalmente prendada del salmonete que se prepara en el restaurante Los Marinos José de Fuengirola

Hay muchos famosos que, a pesar de tener una imagen de ellos siempre en la televisión o en alfombras rojas, lo cierto es que tienen muy buena mano en la cocina. Una de ellas es la actriz Hiba Abouk, que en más de una ocasión ha demostrado ser una gran chef y por tanto, también le gusta comer bien, así que acude a grandes restaurantes con criterio para valorar lo que le sirven y poder tener el placer de degustarlo. Este verano viajó por varias zonas de España y en Fuengirola encontró un lugar en el que admite haberse comido “el salmonete más rico de mi vida”.

La actriz estuvo en varias zonas de España y en sus redes sociales dejó constancia de algunas visitas a grandes templos culinarios de nuestro país, como el restaurante Atrio en Cáceres. Pero uno que ha llamado la atención es donde se ha comido ese salmonete que, para ella, no tiene rival. Lo hizo en Fuengirola, en el restaurante Los Marinos José (Final del Paseo Marítimo Rey de Espala 161).

Así es Los Marinos José

Los Marinos José es un restaurante que lleva más de dos décadas funcionando y mirando al mar, un lugar familiar donde dos generaciones se han encargado de sus cocinas a lo largo de más de 20 años “al frente de este privilegiado rincón de Fuengirola, con una oferta gastronómica sencilla”. En ella destaca lo obvio, los mejores productos del mar, que desde su inicio han sido su seña de identidad que le ha llevado a estar reconocido por la Guía Michelin y la Repsol, donde tiene dos soles.

No solo se trata de un restaurante que ha conquistado el paladar de Hiba Abouk, sino que la cocina de su chef Pablo Sánchez ha dado de comer incluso a Jennifer López, que comió allí durante su paso por Fuengirola este verano con su gira.

Tal y como la Guía Michelin explica, el local ha sido completamente reformado y actualmente es totalmente moderno y elegante, con una cocina abierta a la sala y una zona de exposición de lo más característica donde se pueden ver los pescados y los mariscos que luego se van a comer.

Y aunque a la actriz de ‘El Príncipe’ lo que le conquistó fue el salmonete, la Guía recomienda probar las quisquillas de Motril, los langostinos de Huelva y las gambas rojas, ya que muchos de los productos los capturan en sus propios barcos.