Lía Gómez 16 MAY 2026 - 13:00h.

Amore Yugen se encuentra en pleno centro de Granada y ofrece un viaje internacional por la gastronomía.

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Hace ya un par de años, que Saiko revolucionó el panorama musical, llevando su Granada por bandera. Y ahora, ha querido revolucionar también el ámbito gastronómico con una propuesta disruptiva que ya ha abierto sus puertas, que no deja de acumular curiosos en sus alrededores y que te permite vivir una experiencia que une decoración, música (como no podía ser de otro modo) y gastronomía. Un recorrido por los siete sentidos que ofrece gracias a Amore Yugen, el nuevo restaurante que abrió sus puertas en pleno centro de Granada el pasado 28 de marzo y que ya es un boom viral a través de las redes sociales.

Casi como si de un disco se tratase, con píldoras de lo que podía llegar a ser, Saiko, en colaboración con el Grupo Zorro Viejo, fueron desvelando poco a poco el proyecto que se traían entre manos. Un restaurante de dos plantas con una carta que te traslada desde la Alhambra, el mayor emblema de Granada, hasta la cultura maya.

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Un secreto que descubrir

Si uno ve la fachada de Amore Yugen, no se imagina lo que hay en su interior. Casi a priori la imagen puede parecer de cierta clandestinidad porque un grafiti gigante, que ocupa la totalidad de la misma, en el que se ve el rostro de un maya es la carta de presentación con la que arranca la curiosidad de lo que hay más allá.

Y es que ni siquiera cruzando la puerta de entrada uno puede imaginarse lo que hay por dentro. Hay que visitar sus dos plantas y los distintos ambientes para entender que es más que un restaurante, sino un viaje internacional y en el tiempo por distintas culturas y gastronomías.

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Un viaje internacional a más de 15 países

Una de las zonas más aclamadas tras su inauguración ha sido esa que tiene influencias árabes y que recuerda, sin ningún tipo de duda, a la Alhambra. Pero cada ambiente tiene su conexión con el anterior para ir creando un viaje de sensaciones que, obviamente, también se encuentra en su carta.

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Con platos de más de 15 nacionalidades diferentes, cada comida tiene además un cóctel que la acompaña. Todo ello aderezado con la música y el ambiente, que hacen que la experiencia sea mayor que la que se siente con cada bocado.

Una colaboración que surge tras conquistar su paladar

La realidad es que hacía tiempo que el Grupo Zorro Viejo, conocido en Granada por tener otros cinco restaurantes como el que da nombre al propio grupo, Memento Mori, Camaura o Clandestino, quería ampliar la oferta gastronómica y de restauración granadina con un local de gran formato que fuera más allá de lo que ya tenían.

Fue entonces cuando pensaron en Miguel Cantos, cliente habitual de sus restaurantes y quien da vida al cantante Saiko, que nada más escuchar la propuesta quedó encandilado con la idea y comenzó a trabajar junto a ellos para crear Amore Yugen, este restaurante que ya es una realidad y que se encuentra en pleno centro de Granada.

Un local céntrico con precios de 7 a 25 euros

Está situado en el número 45 de la calle Recogidas, una ubicación que tampoco es casualidad. Y es que se trata de la calle más céntrica de la ciudad, que reúne tanto a vecinos como visitantes y que hace que la experiencia esté disponible para todos, sobre todo por sus precios.

En su carta se ven platos que van desde 6,50 euros hasta 24,90 euros y una fusión que ofrece desde comida asiática hasta carnes, platos argentinos, españoles o italianos. Todo ello con el objetivo de que, como la música, pueda ser asequible para todos.