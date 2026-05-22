Redacción Gastro 22 MAY 2026 - 13:57h.

Los futbolistas con su parejas desfilaron por una alfombra roja a la llegada al Casanova Beach Club, en Castelldefels

El restaurante de cocina tradicional que tiene enamorado al jugador del Barça Dani Olmo

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El FC Barcelona se reunió esta semana en el restaurante Casanova Beach Club (CBC), en Castelldefels, para celebrar por todo lo alto su reciente doblete de Liga y Supercopa de España. Los futbolistas entraron como estrellas de cine por la alfombra roja, preámbulo del festín gastronómico en el conocido local, donde se puede comer entre semana por un menú de 25 euros. Para los campeones, sin embargo, se organizó una cena especial por todo lo alto.

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El restaurante, fundado hace más de una década, está ubicado a poco más de media hora de Barcelona y acogió a los más de 150 blaugranas, entre jugadores, sus parejas, técnicos, directivos del club e invitados.

El restaurante Casanova Beach Club (CBC) con sus espectaculares vistas al mar fue el escenario para la gran fiesta del Barça, un local de unos 1.000 m2 distribuidos en cuatro zonas, una de ellas privadas para los clientes más VIP. La zona preferida es sin duda de 'chill out', acomodada alrededor de la piscina, con tumbonas y camas de estilo oriental.

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En este paradisíaco lugar se congregaron los de Hans Flick con los dos trofeos obtenidos este año, que presidieron la entrada del restaurante, en el que además del tintineo de los platos y copas se escucharon discursos y homenajes institucionales para conmemorar una temporada que los dirigentes del club han calificado de “histórica”.

El exclusivo espacio elegido por el El FC Barcelona tiene una cocina que fusiona los platos de la gastronomía mediterránea y asiática con los arroces, como protagonistas en una carta en la que hay toda clase de especialidades de pescados y carnes elaboradas a la brasa. El responsable de estas propuestas es el chef ejecutivo y propietario Marcos Ruiz Chust, junto al presidente y copropietario Albert Estragues, fueron los encargados de agasajar a los campeones con una velada súper selecta.

La experiencia para el paladar comenzó con cóctel junto a la piscina, que incluyó entrantes entre los que había una selección de producto ibérico y elaboraciones de mar para ir haciendo boca. La velada evolucionó hacia una cocina de inspiración japonesa con platos de sushi, nigiris y tartares. Además de un equilibrio entre pescados y carnes trabajados con precisión, para cerrar con postres de todo tipo para aupar el goloso que todos llevan dentro.

La carta del restaurante Casanova Beach Club

La carta del Casanova Beach Club tiene de todo un poco: desde entrantes, ensaladas frescas, platos fríos, arroces, pescados y carnes, platos de la cocina asiática, con tablas de sushi, postres y platos dedicados especialmente a los más pequeños.

Entre lo que más eligen los comensales de este restaurante está el menú asiático, que cuesta 46 euros, y que por su abundancia y variedad pueden disfrutar dos personas.

Entre los platos que se pueden disfrutar por este precio están el edamame con salsa de sésamo tostado, los langostinos en tempura, la gyozas caramelizadas con salsa teriyaki, el nigiri de foie con tartufata y sal negra, sashimi de atún rojo, uramaki de salmón, queso crema y base de atún y aguacate, además de hosomaki de steak tartar con aguacate, queso crema y espárragos y yakisoba de pollo con verduras, setas shiitake y sésamo.

Además, otro de los platos estrellas son los arroces entre los que puedes elegir por un precio de entre 25 y 32 euros hasta cinco tipos diferentes de preparación: el arroz a banda de sepia y cigala, bogavante con allioli de azafrán, el arroz negro de calamar, alcachofas y allioli de azafrán, el Arroz seco de costilla de Mamut.