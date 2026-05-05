Rocío Ponce 05 MAY 2026 - 10:59h.

Todos los detalles sobre el restaurante de Cerdeña en el que disfrutaron del mejor producto local y la cocina tradicional y del que visitaron para comer

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Ya no son rumores. La actriz española Ester Expósito y el futbolista francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, mantienen una relación de lo más especial. Tanto, que el pasado fin de semana decidieron hacer una escapada de lo más romántica a la isla de Cerdeña.

En este tipo de planes, además de disfrutar del tiempo libre para charlar, reír juntos, tomar el sol y pasear en yate, lo habitual es aprovechar también para probar la gastronomía del lugar que se visita y, tratándose de Cerdeña, les esperaban platos deliciosos tradicionales con mucho sabor a mar y con lo mejor de la cocina italiana y mediterránea.

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Cómo es Lo Scoglio

La pareja no se ha escondido y, gracias a las fotos que se han hecho en los locales que han visitado, hemos podido descubrir qué restaurante eligieron para su cena más especial. Se llama Lo Scoglio, tiene unas impresionantes vistas al mar y está especializado en mariscos y cocina tradicional.

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Han sido las redes sociales del mismo establecimiento las que han compartido algunas fotos en las que el futbolista posa con el dueño, pero también un divertido vídeo en el que podemos ver a la pareja sentada a la mesa cuando un camarero les sorprende con una tarta con un mensaje escrito que no podemos leer, pero que les provoca muchas risas a ambos.

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La pareja apostó por la confianza que aporta un lugar con más de medio siglo de historia. ¿La filosofía de Lo Scoglio? Tradición, materia prima y mucho mar. "Los platos clásicos cambian de aspecto, pero no de esencia. Una cocina que no necesita grandes nombres, solo productos excelentes. El pescado más fresco. Infinitas variaciones. Infinitos sabores”, explican en su web.

Todo el que pisa su precioso restaurante, en el que parece que estás de crucero gracias a las vistas que tiene del mar de Cagliari, prueba su icónica pasta con langosta. “Con los años se ha convertido en un plato emblemático de nuestra cocina familiar”, añaden. Fundado por Giovanni Manconi, este privilegiado lugar ha pasado de generación en generación y es ahora su hijo Alessandro quien mantiene viva la historia familiar y culinaria de Cerdeña en cada plato.

Pero además de seguramente probar esos linguini con langosta que se han ganado fama mundial, Mbappé y Ester pudieron elegir en una carta en la que destacan platos como el salmón fresco marinado, la ensalada de pulpo, la sopa de mejillones, el risotto de marisco, el linguini con erizos o los tallarines con setas porcini. También pudieron elegir entre la cocina a la leña, a la plancha y preparaciones al estilo Cagliari con atún, pez espada, langostinos, gambas, lubina, dorada, salmonete, dorada blanca, lenguado, anguila, sepia, calamar y mucho producto local.

El precio medio por persona de comer en Lo Scoglio como esta pareja de moda está entre los 80 y 120€, aunque siempre depende de qué pidamos, del vino seleccionado, etc. Sus platos principales rondan los 30€ y hay otros, como los pescados del día, que varían sus precios según mercado.

Lo Scoglio está construido directamente sobre las rocas (de ahí su nombre, lo scoglio significa la roca) y su terraza ofrece vistas panorámicas al Golfo de los Ángeles. Está algo apartado por su ubicación, pero a solo 10-15 minutos en coche del centro histórico de Cagliari. Al ser un restaurante tan popular, si quieres disfrutar de esa experiencia de comer o cenar con vistas, conviene reservar con antelación para no solo tener hueco, sino poder elegir una de las mejores mesas frente al mar.

Mbappé y Ester Expósito no lo han “descubierto”, muchas otras caras conocidas recurren a su comida deliciosa y su ambiente tranquilo cuando visitan esta isla italiana. Otros futbolistas como Gigi Buffon y Gennaro Gattuso, el famoso cantante y tenor italiano Al Bano, el humorista Angelo Duro, el extenista Fabio Fognini y una larga lista.

No ha sido el único que han visitado

Además de Lo Scoglio, la pareja también probó los platos de otro restaurante de Cerdeña llamado La Paillote para un almuerzo relajado. Aquí fueron los dos y no solo Mbappé los que se fotografiaron con el responsable del establecimiento, que rápidamente aprovechó el tirón de estos famosos para colgar la visita en sus redes sociales. Este restaurante y coctelería, de los más conocidos de la isla, tiene otra de las mejores vistas al estar situado en un promontorio rocoso entre Cala Mosca y Cala Fighera y donde puedes tomar desde el desayuno hasta la cena.

Como Lo Scoglio, es un restaurante de gama media-alta en el que el precio medio por comensal ronda los 70 o 95€. Si quieres solo ir a tomar el popular aperitivo italiano, por unos 20 o 25 € puedes disfrutar de un cóctel y algunos snacks en un lugar privilegiado.

Al aire libre y con una decoración elegante basada en los colores mediterráneos, este restaurante es muy diferente al anterior, aunque coincidan en que también propone una carta en la que mandan los pescados, mariscos, pastas. La Paillote quizá tenga un toque algo más moderno y de tendencia, eso sí, sin perder el fondo de cocina tradicional de la isla.