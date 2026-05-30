Rocío Ponce 30 MAY 2026 - 07:00h.

Si eres uno de los afortunados con entrada para ir a la cita musical con el puertorriqueño en Madrid, toma nota de estas recomendaciones para tomar algo antes del concierto

El restaurante de Bad Bunny donde comen Messi y más famosos y en el que corres peligro de arruinarte

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La llegada de Bad Bunny a Madrid está siendo uno de los momentos más comentados del año en la capital. Probablemente más que la del Papa León XIV... Se comenta que están notándolo (y mucho) tanto hoteles como restaurantes, cuyas reservas se han disparado, haciendo que el improvisar durante las próximas semanas, si es que era posible de alguna manera, ya no lo sea definitivamente.

El artista puertorriqueño vendió todas las entradas a sus 10 conciertos en el Estadio Metropolitano (el estadio del Club Atlético de Madrid que oficialmente se llama Riyadh Air Metropolitano), que se celebrarán entre el 30 de mayo y el 15 de junio siendo así la capital de España una de las paradas más significativas del 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'. En este tipo de conciertos masivos (unas 50.000 personas cada noche) no se puede dejar nada al azar y es importante organizar previamente los trayectos hasta el estadio, la hora de llegada y otras cuestiones como dónde ir a tomar algo antes de tu cita con Bad Bunny -que será de más de tres horas-. Es por eso que, desde Gastro, te contamos los bares a los que puedes acudir para la previa a este momento tan esperado por los fans de Benito.

Rita's Mirador

Es un nuevo espacio de ocio ubicado en la plataforma exterior del Riyadh Air Metropolitano. Cuenta con capacidad de hasta 1000 personas y lo encontrarás entre las puertas 16 y 19 del estadio. Es, sin duda, una de las mejores alternativas para disfrutar de la espera… Estás ya en el estadio, tiene mucho espacio y diferentes ambientes como zonas de restauración, barras, áreas lounge e incluso contará con programación musical para hacer de esta previa un momento inolvidable.

Puedes reservar para asegurarte el acceso los fines de semana, pero abren todos los días de concierto para que puedas picar y beber y bailar antes de entrar al concierto. Ideal para los más fiesteros.

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La Gradona

Si vas a estar desde el mediodía en las inmediaciones del estadio, tendrás que comer algo y una de las alternativas es siempre La Gradona. Reserva para probar alguno de sus platos, como el tataki de torrezno, entre nuestros preferidos, pero también las croquetas, los huevos rotos, ensaladas frescas y opciones de chuletón, cachopo y postres de su propio obrador.

El precio medio ronda los 40€ por persona y cuentan con menú del día entre semana Puedes elegir mesa en su terraza exterior o en su amplio salón. Es también perfecto para el concierto porque está ubicado en el mismo estadio, situado en el paseo comercial del lateral oeste (cerca de la puerta 34).

El Gran Escenario

Otra opción para comer bien antes del concierto e ir con fuerzas es El Gran Escenario. Ubicado también en los propios bajos del estadio (cerca de la puerta 40), este restaurante cuenta con una zona de mesas altas y cocina en showcooking en un espacio moderno, además de una terraza de lo más cómoda donde disfrutar al aire libre.

La alta demanda de sus mesas hace que reservar sea indispensable si quieres probar alguno de sus platos. Tienen opciones para compartir que gustan a todos: rabas, croquetas, huevos rotos… y muchas posibilidades de pasta, pizza, carnes y pescados (muchas opciones a la brasa). El ticket medio por persona ronda los 50€ aunque todo depende de los platos que pidáis y si incluís alguno de sus cócteles o no.

Brindis y Cruz 21

Los amantes de la cerveza y el ambiente animado se encontrarán en Brindis (Puerta 30 y terraza) y Cruz 21 (Puerta 46). Son ya clásicos lugares de encuentro en las previas de los partidos de fútbol y ahora también de los conciertos celebrados en el estadio Metropolitano. Tienen tanques de Mahou fresquitos y una carta interesante de picoteo y bocatas, en Cruz 21 destaca la Street food para no irte al concierto con hambre.

Fan Zone

El plan B, si ya estás por el estadio y tienes hambre y sed, siempre es la fan zone. Probablemente se formen colas, pero habrá mucha rotación y no requiere demasiado plan previo. Se encuentra alrededor del estadio y en ella encontrarás foodtrucks de Domino’s, Taco Bell, El Cachopo, La Martinuca, La Campana, Maroma, Goofretti, Campogrande y BDP, entre otros establecimientos con opciones rápidas para los que van al concierto. Por suerte, hay una amplia variedad de estilos y platos para poder elegir entre pizzas, tortillas, comida de estilo mexicana, española…