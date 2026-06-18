Jesús Rojas 18 JUN 2026 - 09:24h.

El Sunset Strip de San Antonio recupera uno de sus nombres más reconocidos con la reapertura de Savannah, ahora rebautizado Savannah Club Ibiza, que combina restaurante, cocktail bar y club

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Los que echaban de menos el mítico Savannah, que fue inaugurado en 1997 y llegó a ser uno de los de los locales más aclamados del Sunset Strip de San Antonio (Ibiza), están de enhorabuena. Acaba de abrir sus puertas, en la misma ubicación y con la misma buena vibra, Savannah Club. Ubicado en primera línea del mar, el proyecto se articula en torno a distintos momentos y atmósferas que evolucionan con la luz, desde el atardecer hasta la madrugada. Dicho de otra manera, en en el nuevo Savannah, que mantiene el mismo espacio, la misma terraza y la misma fachada con arcos que tenía cuando se inauguró, vas a poder disfrutar de la mejor gastronomía, coctelería y música electrónica en directo.

"Se ha mantenido la esencia de Savannah, ya que siempre ha sido un lugar y una marca mítica en la isla, pero se ha dotado de una imagen renovada dirigida al cliente actual. No hay que olvidar que este local ya era propiedad de nuestro grupo". Es lo que nos comenta Susana Gómez-Sellés, responsable de comunicación corporativa del grupo Vibra Hoteles, mientras repasamos la carta de su restaurante, en la que no faltan ni los guiños internacionales ni un apartado de mar y crudos que no puede resultar más apetecible en esta época del año. Pero mejor dejemos que sea ella la que te ponga los dientes largos.

Savannah Club se divide en tres espacios: restaurante, cocktail bar y club. ¿Los tres se reparten el protagonismo a partes iguales?

En Savannah no existen compartimentos estancos, sino una secuencia perfectamente orquestada que acompaña al cliente desde el atardecer hasta bien entrada la noche. El restaurante, el cocktail bar y el club forman parte de una misma narrativa experiencial donde cada espacio asume el protagonismo en el momento adecuado. La terraza y el cocktail bar concentran todas las miradas durante la hora dorada, cuando el espectáculo del sunset se convierte en el gran atractivo del enclave. A medida que avanza la velada, la atmósfera evoluciona y el club toma el relevo con una propuesta más exclusiva, sofisticada e íntima, concebida para quienes buscan prolongar la experiencia en un entorno especial. Más que tres espacios independientes, Savannah es un recorrido que transforma la energía del día en una experiencia nocturna completa.

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¿Qué nos podéis contar de la propuesta del restaurante?

La propuesta gastronómica responde a la nueva forma de entender la restauración premium en destinos internacionales: una cocina pensada para compartir, socializar y disfrutar sin prisas, donde el producto, el sabor y la puesta en escena dialogan con la música y la coctelería. La carta bebe de una marcada esencia mediterránea, enriquecida con influencias de Oriente Medio, Asia y Latinoamérica. El resultado es una selección de platos vibrantes y cosmopolitas que conectan con el carácter internacional de Ibiza. Entre las referencias más destacadas figuran el tartar de atún con mayonesa chipotle y sésamo negro, el tiradito de lubina con leche de tigre y pitaya, los tacos al pastor o el pulpo asado con parmentier de boniato. Más que una propuesta gastronómica aislada, Savannah plantea una experiencia integral donde cocina y coctelería comparten protagonismo y se complementan de forma natural.

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¿La intención es que vaya más hacia lo casual o informal que hacia algo más elevado?

Savannah Club nace para responder a una tendencia cada vez más consolidada en los destinos lifestyle internacionales: espacios donde la sofisticación no necesita rigidez y donde la excelencia convive con una atmósfera relajada. La esencia del proyecto consiste en combinar una gastronomía cuidada, una programación musical de calidad y una ubicación privilegiada frente al mar en un entorno desenfadado, pero altamente aspiracional. Ibiza es un punto de encuentro global y Savannah refleja precisamente esa diversidad cultural, reuniendo a residentes y visitantes internacionales en torno a una misma experiencia. El resultado es un concepto contemporáneo donde una comida frente al mar puede transformarse en una sesión de cócteles al atardecer y desembocar, de forma orgánica, en una noche marcada por la música y la energía característica de la isla.

¿Cuáles son esos bocados que gustan a todo el mundo y se pueden disfrutar en cualquier momento del día?

Hay platos que se han convertido rápidamente en imprescindibles de la experiencia Savannah. Las croquetas de jamón ibérico con mayonesa de trufa son uno de esos clásicos reinterpretados que desaparecen de la mesa en cuestión de minutos. Lo mismo sucede con el pollo frito acompañado de sweet chili y mayonesa de lima, una propuesta desenfadada pero ejecutada con precisión. Para acompañar la transición entre la tarde y la noche, las patatas deluxe ahumadas con kimchee y alioli de lima se han consolidado como uno de los favoritos de quienes disfrutan del ritual del aperitivo frente al mar. Todo ello acompañado de una carta de coctelería que juega un papel fundamental dentro del concepto, aportando dinamismo, frescura y personalidad a cada momento de la experiencia.

Suponemos que ya tenéis buena parte de la programación musical del verano cerrada. ¿Cuáles son esos platos fuertes que nadie debería perderse?

La música constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad de Savannah y ha sido concebida para evolucionar al mismo ritmo que la experiencia del cliente durante la noche. Esta temporada contaremos con artistas como Tania Moon, Las Lunas, Salva Martínez o Paul Reynolds, nombres que encajan perfectamente con la personalidad sonora del espacio y con una propuesta musical que transita entre el afro house, organic house, melodic house y las influencias balearic. Sin embargo, más allá de los artistas invitados, el verdadero valor diferencial reside en la capacidad de Savannah para construir atmósferas. La programación combinará sesiones sunset especialmente cuidadas con eventos temáticos y propuestas experienciales inspiradas en grandes iconos de la cultura nocturna internacional, reinterpretados desde una visión contemporánea y alineada con el estilo de vida ibicenco. La vocación de Savannah no es competir en volumen, sino en personalidad: ofrecer noches memorables donde la música, la gastronomía, la coctelería y el entorno se integren en una experiencia coherente y exclusiva.

Un plato, un cocktail y un estilo musical que son el maridaje perfecto y solo vas a poder encontrar en Savannah Club.

Si hubiera que resumir la esencia de Savannah en un único maridaje, probablemente estaría formado por el tiradito de lubina con leche de tigre, pitaya y cítricos; el cóctel Savannah, una combinación de Bacardí 8, Kraken, piña, maracuyá, lima y un delicado toque de habanero; y una banda sonora dominada por los ritmos que te comentaba antes y que son perfectos para acompañar al atardecer frente al Mediterráneo. Es una combinación que refleja a la perfección el ADN del proyecto: sabores frescos y cosmopolitas, coctelería de autor y una selección musical diseñada para integrarse con el paisaje, la luz y la energía única de Ibiza. Más que una suma de elementos, es una experiencia que solo cobra sentido cuando se vive en Savannah.