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El spot de Irene Rosales promocionando frutos secos ha generado multitud de reacciones. Sin embargo, el propio Kiko Rivera es quien ha estallado por lo que ha hecho su expareja y cree que está sacando beneficio de su relación.

Ahora, ha sido Jessica Bueno quien se ha pronunciado por la polémica y no ha dudado atacar al DJ. "Conozco a todos los Kikos, actúa así...", comparte como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Dice que siempre "hace referencia a sacar el dinero", algo que a su juicio también hace él.

Jessica Bueno sale en defensa de Irene Rosales

"Actúa igual, no habla, no contesta, no te escribe y te lo encuentras dando entrevistas", apostilla en 'El tiempo justo'. Jessica Bueno también ha criticado las declaraciones de Kiko Rivera sobre Irene Rosales donde asegura que "tiene mujer, madre, e hijos".

"Eso me ha parecido caer muy bajo... hacer referencia a eso, cuando sabe lo que ha sufrido su mujer con el fallecimiento de su madre", expresa.