Rocío Ponce 27 JUN 2026 - 09:01h.

Madre e hija reabrieron este local emblemático en 2025 dándole su toque, pero continuando con la esencia y el legado del hermano de Paz

El chiringuito de Marbella donde han comido Antonio Banderas y Robert de Niro

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Aunque no ha sido su primer acercamiento al mundo de la hostelería, para Paz Padilla su chiringuito El Trompeta, en Zahara de los Atunes, es, sin duda, el más especial de sus negocios. Se ha convertido en uno de esos 'places to be' de este rincón gaditano convertido en uno de los pueblos más demandados durante el verano. Sin embargo, el mérito no es de la humorista, ni tampoco de su hija Anna (que es su socia en este proyecto), es de Luis Padilla, el hermano de Paz, que hace más de doce años fundó este chiringuito a pie de playa y en pleno pueblo.

Cuando Luis falleció en 2024 de forma repentina, Paz y su hija tomaron una importante decisión: que El Trompeta no desapareciese con él. “El Trompeta” es como llamaban a mi tío Luis; él creó con mucho esfuerzo este lugar tan especial, como él, por cómo creaba el ambiente con la música y la gente. Y no solo para nosotras, me consta que los que han pasado veranos allí, vivieron la magia y me emocionan los comentarios. Nos daba mucha pena que esto se perdiera; hemos vivido allí tantos momentos... Y por eso hemos decidido seguir con su legado, creemos que es algo que le haría muy feliz y nos hace felices a nosotras mantenerlo. Lo hacemos con el corazón porque nos ilusiona mucho”, dijo Anna en redes sociales poco antes de que se reinaugurase el año pasado.

Tras su primer verano, El Trompeta se enfrenta a una nueva temporada alta con todas sus armas bien preparadas. "Hermano, El Trompeta ha vuelto a latir como en tus mejores días y sé que lo has sentido conmigo. Cientos de personas llegando desde todos los rincones de España… con ganas de soltar, de reír, de vivir. Y de pronto, sucede: se crea ese ambiente… ese 'hambre' de alegría, de baile, de conexión… donde las preocupaciones se quedan fuera, como si no existieran. Zahara hace su magia, hermano. Porque Zahara no es solo un lugar… es un trocito de paraíso en la tierra", explicó Paz en sus redes sociales.

Y continuó su emocionante relato explicando qué momento es el más importante y único en El Trompeta. "Cuando el sol empieza a caer y el cielo se pinta de oro... Ahí, justo ahí, suena el 'My way' y El Trompeta se convierte en refugio. Para el que viene buscando desconectar y para el que ni sabía que lo necesitaba. Aquí se viene a sentir, a vivir, a recordar quién eres… Y yo sé que todo esto también lleva un pedacito de ti. Si tú aún no has venido… ven a sentirlo", anima a todos a visitarlo en su segundo verano al frente del sueño que una vez comenzó su hermano.

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Qué se come y se bebe en El Trompeta

Tras la renovación y el evidente enfoque hacia los beach clubs que triunfan en Ibiza, Menorca, etc., El Trompeta se ha alejado por completo de los chiringuitos clásicos en los que pedir raciones de pescaíto frito o platos increíbles de atún rojo de almadraba tan típicos de la Costa de La Luz. No solo se nota en la decoración (tonos tierra, madera, muebles y detalles de mimbre y hasta un nuevo logo) para dar un aspecto nuevo al lugar de siempre sin que deje de sentirse así.

La apuesta de Paz Padilla y Anna Ferrer va más hacia una carta de cócteles (con los siempre fundamentales mojitos, pero también piña colada, caipiriña, bloody mary, Aperol Spritz, su propio combinado llamado Trompeta...) y de comida rápida de calidad. Destacan las hamburguesas, sobre todo, pero también las patatas con trufa y parmesano, y también el pollo frito, gofres, helado, etc. En cuanto a los precios, los cócteles cuestan entre 8 y 12 euros y puedes comer por unos 20€ por persona como máximo.

La famosa cadena Hype (fundada por el creador de contenido Telmo Trenado junto al chef Juan Beltrán) y conocida por sus smash burgers de estilo americano se puso al frente de la cocina de este singular chiringuito de la costa gaditana, creando así toda una revolución entre los foodies que no quieren renunciar al sabor de una buena hamburguesa ni siquiera en la playa.

Dónde está El Trompeta

La del pueblo de Zahara es una de las playas más impresionantes del sur de España. Amplia, abierta al Atlántico, kilómetros de arena fina y dorada, totalmente diferente a las calas rocosas que puedes encontrar en otras zonas cercanas. Por suerte, esa amplitud permite que, incluso en los días más complicados del verano, siga habiendo espacio y no se cree una sensación de agobio por no tener donde colocar la toalla o la sombrilla.

Largas pasarelas de madera para acercarte a la orilla, vegetación salvaje, sensación de libertad y un chiringuito en la misma arena donde se puede disfrutar en la terraza del aire libre, el atardecer, la música en directo... o también dentro, donde cuenta con algunas mesas en torno a la impresionante barra de madera que se ha conservado de la etapa anterior de El Trompeta.