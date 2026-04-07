Daniel Brito 07 ABR 2026 - 15:52h.

La presentadora, actriz y cómica siente un especial cariño por Zahara de los Atunes, localidad en la que tiene algunos de sus restaurantes favoritos

Los dos restaurantes de Zahara de los Atunes donde vas a querer reservar

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La faceta más conocida de Paz Padilla es la televisiva, siempre con su lado más cómico por delante, aunque la también presentadora no deja de lado el teatro o la escritura, con el lanzamiento de su nuevo libro ‘Alzar el duelo’. La humorista lleva 30 años en Madrid, donde ha desarrollado su carrera profesional, pero siempre que puede se baja a su Cádiz natal, donde le gustaría volver a instalarse y donde tiene algunos de sus restaurantes favoritos, sobre todo en Zahara de los Atunes, a donde siempre busca un hueco para ir.

En una entrevista con la Guía Repsol Paz Padilla comentaba que para ella Zahara de los Atunes es especial porque allí encuentra la paz que le da la playa, sobre todo en esa zona porque “está más virgen y menos masificada”. Es más, como su madre era de la zona, tiene una casa familiar allí.

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Además, aunque la humorista suele comprar mucho en la plaza de abastos de Cádiz, cuando se trata de atún siempre recurre al de Zahara de los Atunes, que cuenta que lo compra en el puesto de Pepa y Mariana, ya que en la localidad encuentra el mejor atún de almadraba: “eso es gloria”.

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Sus restaurantes favoritos

Pero no solo el atún conquista el paladar de la actriz de 'La que se avecina' paladar en Zahara de los Atunes, sino que algunos de sus restaurantes favoritos se ubican en dicha localidad, como el restaurante Ramón Pipi (calle María Luisa 36), que asegura que es de sus favoritos y que tiene especial predilección por el tartar de atún, y donde si algo destaca es el pescado y marisco fresco que ofrece.

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Otro de sus imprescindibles es el restaurante Antonio (carretera Atlanterra) en el que siempre pide morrillo de atún, donde se puede comer a solo unos pasos de la playa con la banda sonora del mar de fondo del que provienen la mayoría de los productos que preparan en sus cocinas y sirven a los comensales, además de una más que interesante carta de vinos.

Paz Padilla también recomienda Casa Juanito (calle Alcalde Ruiz Cana), donde prometen ofrecer “una experiencia culinaria basada en la cocina tradicional marinera” que avalan sus más de 70 años y tres generaciones de la familia Rodríguez Ariza al mando desde su fundación en 1948, ofreciendo el mejor producto posible a sus comensales a solo unos metros del mar.

También disfruta de la Terraza Montemar (calle Bullón s/n), en donde el atún vuelve a ser el protagonista de la carta de un local con unas vistas impresionantes hacia la playa y el mar para una comida de ensueño.