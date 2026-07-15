Rocío Ponce 15 JUL 2026 - 11:34h.

La influencer y modelo catalana ha dado a conocer la experiencia de degustar unas ostras en una musclera del Delta del Ebro

La pasión de Laura Escanes por la cocina asiática: sus 2 restaurantes favoritos en Barcelona y Madrid

Compartir







Las ostras son un manjar divino, aunque es un bocado que genera bastante debate entre los que las aman y los que las odian, suele generar auténtica devoción entre los primeros. La modelo e influencer Laura Escanes ha descubierto, recientemente, la mejor manera de comer ostras y no, no es pedirla en tu restaurante de confianza de siempre. Supone una experiencia inmersiva y diferente que te hará ver a las ostras y a los profesionales del sector acuícola de otro modo.

Solo tienes que dejarte embaucar por todo lo que te rodea, disfrutar con los 5 sentidos y cerrar los ojos antes de probar la primera ostra... Luego, llegará la felicidad -junto a esa explosión de sabor a mar-, tal y como dijo Escanes en su perfil de Instagram, donde tiene 2 millones de seguidores.

A Laura Escanes la vimos disfrutando de una increíble degustación de ostras en una musclera del Delta del Ebro, que se ha convertido en auténtico destino de turismo y gastronomía para los fans de las ostras. Una musclera es una batea, una plataforma flotante o estructura acuícola usada en el mar para el cultivo de mejillones y otros moluscos (como las ostras). En concreto, la elegida por Escanes para conocer todo este proceso y terminar degustándolas rodeada del mar fue la Musclera de l’Avi Agustí.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cómo es esta musclera

La historia de L'Avi Agustí (El abuelo Agustín) nos lleva hasta 1984, con una empresa que inició su actividad, como algunas otras de la zona, centrándose en la cría de mejillones. En 1990 introduce la ostra, consiguiendo unos años después envasarlas y convertirse en pioneros mundiales. Promueve el producto ecológico, fresco y saludable en el mercado de las ostras y también en las del Delta del Ebro en concreto.

El carácter innovador de Agustí Bertomeu impregna la cultura empresarial y se mantiene como uno de los pilares básicos de la empresa. En 2003 se inauguró el espacio para las degustaciones in situ, de forma que ofrece al turista la posibilidad de saborear su producto fresco en el entorno idílico del delta del Ebro. No es un restaurante, no podrás pedir otros platos. Allí solo sirven su materia prima.

Cuánto cuesta la experiencia

Que el lujo que parece rodear a las ostras no te haga pensar que esta experiencia es inalcanzable. Por 35€ puedes hacer la degustación completa, que dura una hora y que incluye ración de ostras y mejillones de la Bahía de los Alfacs, bebida y el traslado hasta la musclera desde el puerto de la Ràpita, donde conocerás cómo se crían, cómo se recolectan y cómo se deben comer adecuadamente. Y lo harás en su propio hábitat y con los consejos de los expertos en la materia. Si vas a ir, te recomendamos reservar la experiencia previamente a través de su página web. También puedes hacer lo mismo, por 25€, eligiendo solo una ración, de mejillones o de ostras.

5 curiosidades sobre las ostras: