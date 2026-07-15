Lidia González 15 JUL 2026 - 09:00h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ cuenta cómo logró retomar su amistad con Gala Caldirola tras años de enemistad

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Oriana Marzoli ha vuelto a verse las caras con una persona con la que ha compartido un pasado repleto de altibajos y ha destapado todos los secretos de su relación. Después de confesar lo que siente por su expareja tras su reencuentro, la exconcursante de ‘Supervivientes’ desvela el importante papel de Facundo González en su reconciliación con Gala Caldirola. Las influencers se sientan frente a las cámaras para contar lo que ha pasado entre ellas. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han dicho al respecto, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Gala Caldirola y Oriana Marzoli han sido enemigas íntimas durante muchos años, con un pasado repleto de declaraciones cruzadas tras el inicio de su enemistad por Luis Mateucci. Hace tan solo un año, la venezolana aseguraba en su docuserie, ‘Inside Oriana’ que había habido un acercamiento entre ellas. Ahora, ha llegado el momento de que las protagonistas expliquen cómo retomaron su relación y lo fundamental que fue para ello la expareja de la venezolana: “Tuvo mucho que ver”.

La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ confiesa cuál fue el punto de inflexión para que se llevara a cabo este acercamiento. “No sé cómo accedí”, comienza asegurando Gala Caldirola. Las creadoras de contenido cuentan que este proceso fue algo “muy orgánico” y que no tuvieron que forzar nada. Por su parte, Oriana Marzoli tiene muy claro el verdadero motivo por el que han podido mantener una buena relación tras el duro pasado que vivieron. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infinty!