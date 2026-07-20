Lía Gómez 20 JUL 2026 - 11:30h.

Situado en primera línea de playa, este restaurante combina cocina mediterránea y asiática en una propuesta que conquistó al astro argentino.

El restaurante para amantes del fútbol donde puedes encontrar a jugadores del Barça

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Durante más de una década, Leo Messi convirtió Castelldefels en uno de sus sitios de referencia. Lejos del Camp Nou y de la presión de los focos, el delantero argentino encontraba en esta localidad costera un lugar donde desconectar junto a su familia. Y, como ocurre con cualquiera, también tenía sus restaurantes de confianza.

Uno de ellos era el Casanova Beach Club (CBC), un establecimiento situado en primera línea de playa que, con el paso de los años, se ha convertido en un referente gastronómico de la zona. De hecho, el propio futbolista llegó a mencionar este restaurante entre los locales que más frecuentaba durante una entrevista con Jordi Évole.

Cocina mediterránea con guiños asiáticos

La propuesta del Casanova Beach Club gira en torno a una cocina de inspiración mediterránea elaborada con productos de temporada, aunque su carta incorpora también numerosos platos con influencias asiáticas. Entre sus especialidades destacan los arroces, una de las opciones más demandadas por quienes visitan el restaurante. A ellos se suma una amplia selección de elaboraciones de sushi y otras recetas de fusión, como el aguacate relleno de tartar de salmón y langostinos o los mejillones preparados con leche de coco y aromas de inspiración tailandesa.

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Quienes prefieren una cocina más tradicional también encuentran pescados frescos, mariscos y otras recetas típicas del Mediterráneo, una combinación que ha convertido al establecimiento en uno de los más populares del paseo marítimo de Castelldefels.

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Un restaurante con vistas al Mediterráneo

Más allá de la propuesta gastronómica, buena parte de su atractivo reside en su ubicación. El restaurante se encuentra frente al mar y dispone de diferentes espacios pensados para disfrutar de una comida relajada o alargar la sobremesa.

Entre ellos destacan las zonas chill out, equipadas con camas balinesas, así como una piscina infinita que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del establecimiento.

Con la llegada de la noche, el ambiente cambia por completo. El Casanova Beach Club organiza sesiones musicales, espectáculos en directo y diferentes dinner shows, una fórmula que combina gastronomía y entretenimiento y que ha reforzado su popularidad tanto entre vecinos como entre visitantes.

Un menú asequible y clientes muy conocidos

Aunque la presencia de Leo Messi contribuyó a darle una mayor proyección mediática, el Casanova Beach Club ha recibido a lo largo de los años a numerosos rostros conocidos del deporte, la televisión y el mundo de la cultura. Pese a ello, el restaurante mantiene una oferta pensada para todo tipo de públicos. Además de su carta, dispone de un menú diario por 25 euros, una opción que permite disfrutar de su cocina a un precio bastante competitivo teniendo en cuenta su ubicación, a escasos metros de la playa.

Quizá esa combinación entre una cocina cuidada, un entorno privilegiado y una propuesta accesible explique por qué este restaurante consiguió conquistar a Leo Messi durante los años que vistió la camiseta del FC Barcelona y por qué sigue siendo una de las direcciones gastronómicas más conocidas de Castelldefels.