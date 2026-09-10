El súper de Puerto Banús que lleva 70 años haciendo bocadillos buenísimos a 2 euros

Lía Gómez 10 SEP 2026 - 17:17h.

Una parada en San Pedro de Alcántara permite comer un bocadillo de embutido ibérico por muy poco dinero antes de pasar el día en una de las playas más cercanas a Puerto Banús

El bocadillo de croqueta más épico del mundo

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Puerto Banús es sinónimo de yates, coches de lujo, restaurantes exclusivos y precios altos que pueden hacer que un día de playa se vaya fácilmente de presupuesto. Pero muy cerca de uno de los rincones más conocidos de la Costa del Sol existe una alternativa mucho más sencilla y, sobre todo, económica. Está en San Pedro de Alcántara y tiene forma de supermercado de barrio: el SPAR El Ingenio.

Aquí el plan no pasa por sentarse en una terraza con vistas al puerto ni por buscar el restaurante de moda. La idea es bastante más sencilla: acercarse a comprar un bocadillo, preparar la toalla y poner rumbo a la playa. Y, según se ha hecho viral en redes sociales, hacerlo gastando apenas un par de euros.

Un supermercado con historia en San Pedro

El establecimiento se encuentra en la calle José Echegaray, en el barrio de El Ingenio de San Pedro de Alcántara. Actualmente aparece como supermercado SPAR El Ingenio y conserva ese carácter de pequeño comercio de alimentación que contrasta con la imagen más turística y sofisticada de Puerto Banús. Supermercado SPAR El Ingenio. La zona, además, tiene una historia vinculada precisamente al origen de San Pedro.

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El nombre de El Ingenio procede de la antigua fábrica azucarera construida en el siglo XIX, cuya actividad estuvo ligada durante décadas al cultivo y transformación de la caña de azúcar. Pero, desde luego, casa a la perfección con esta ocurrencia de hacer bocadillos y venderlos para el disfrute de locales y visitantes.

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Según explica el creador de contenido @malagadictos en uno de sus vídeos, el supermercado lleva alrededor de 70 años preparando bocadillos. Una tradición que ahora vuelve a llamar la atención gracias a las redes sociales y a una propuesta especialmente difícil de rechazar para quienes buscan pasar un día en la Costa del Sol sin gastar demasiado.

Un bocadillo de ibérico por unos un par de euros

La clave está en la charcutería. En lugar de comprar un bocadillo cualquiera para salir del paso, la propuesta consiste en escoger buenos ingredientes y que te lo monten allí mismo: “Quieres pasar un día en Puerto Banús, no gastarte mucho dinero, tenéis presupuesto bajo: 2, 3 o 5 euros… no pasa nada. Te vas a San Pedro de Alcántara, al SPAR, supermercado que lleva 70 años haciendo bocadillos”, explica @malagadictos.

En su caso, la elección fue una chapata de Coín acompañada de aceite de oliva, tomate, jamón ibérico, queso y lomo de bellota. Una combinación que poco tiene que ver con el típico bocadillo de supermercado. El atractivo está precisamente ahí: poder elegir un bocadillo contundente con productos de charcutería y llevártelo hecho directamente a la costa sin necesidad de reservar mesa ni pagar los precios habituales de las zonas más turísticas.

De Puerto Banús a la playa con el bocadillo bajo el brazo

Después de pasar por el SPAR, el plan continúa hacia el litoral. Una de las opciones que propone el creador es la playa de El Rodeíto, una zona de costa situada muy cerca de Puerto Banús. El Rodeíto forma parte del conjunto de pequeñas playas próximas a Nueva Andalucía y se encuentra entre las zonas costeras más cercanas al puerto deportivo.

Es una playa de carácter más tranquilo que permite cambiar por completo el escenario en apenas unos minutos: de los yates y las tiendas de Puerto Banús a la arena y el mar. “Luego coges, te vienes a la playa del Rodeito, que tiene parking gratuito, está a 10 minutos de Puerto Banús y echas un rato en la playa, con tu bocadillo”, cuenta el creador en el vídeo.