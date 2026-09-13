Lía Gómez 13 SEP 2026 - 09:00h.

Se llama Croqueteo y todos sus productos son sin gluten y con precios competitivos

La receta de las tortitas sin gluten para endulzar las mañanas

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Si eres celíaco, esto te va a gustar. Porque encontrar un sitio donde comer croquetas sin preocuparse por el gluten ya puede ser motivo suficiente para que muchos celíacos lo tengan en su lista de favoritos. Y si, además, el local convierte este clásico de la cocina española en una carta llena de sabores diferentes y hasta les pone nombre y personalidad… la propuesta gana todavía más interés. Es lo que ocurre en Croqueteo, una croquetería situada en Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, que apuesta por elaborar toda su propuesta sin gluten y que se ha convertido en el paraíso de los celíacos.

El establecimiento se ha hecho un hueco entre las opciones gastronómicas para quienes buscan comer con tranquilidad sin renunciar a platos tan reconocibles como unas buenas croquetas. De hecho, no ha tardado en saltar a las redes como ha ocurrido con la creadora de contenido @adriana.singluten, que quiso probarlo y compartió su experiencia en un reel donde destacó precisamente la variedad de la carta. “¿Una coquetería 100% sin gluten? Sí, sí, como lo oyes: Croqueteo es el paraíso para los celíacos”, explica en su reel. El local, además, forma parte de la Asociación de Celíacos del Archipiélago, una garantía para los celíacos, que pueden perderse en un sinfín de sabores.

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Y aquí viene una de las partes más curiosas de la propuesta: en Croqueteo las croquetas no aparecen simplemente ordenadas por sabores, sino que cada una tiene su propio personaje, con un nombre y una pequeña descripción que intenta reflejar su personalidad. En la carta encontramos desde opciones clásicas hasta combinaciones más atrevidas y, para terminar, incluso croquetas dulces.

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Croquetas con nombre propio

La carta de Croqueteo convierte cada croqueta en un pequeño personaje. Está, por ejemplo, Johnny Cresta, una croqueta que se ‘autodefine’ así: “Soy croqueta de pollo gallego de corral, sabor casero, pero con actitud”. También aparece Silvino, elaborado con almogrote, una especialidad canaria de sabor intenso. Para quienes prefieren sabores más sofisticados está Melómana, de setas y trufa, mientras que Bechamel de Borbón combina queso de cabra y cebolla caramelizada.

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En el apartado marinero encontramos a Capitán Salitre, una croqueta de bacalao, y Marisabrosa, de gambón y puerro. Y tampoco falta Don Ibérico, la propuesta de jamón ibérico. Y esto, además, es algo que se puede comprobar en la web del establecimiento, donde se presenta cada una con su personalidad y se explica que la idea es que el cliente descubra “quién se esconde detrás del sabor”.

También hay sitio para las croquetas dulces

Pero si hay algo que puede sorprender a quien visite Croqueteo por primera vez es que la croqueta no termina necesariamente con el plato salado. El establecimiento también cuenta con una línea de croquetas dulces. En su carta aparecen variedades como brownie, carrot cake, dulce de leche y pistacho. Además, está Juanita, presentada como la croqueta dulce de la casa. La propuesta permite así terminar la comida con un bocado que mantiene la forma de una croqueta, pero cambia por completo el concepto de sabor. Precisamente esta parte fue una de las que más sorprendió a @adriana.singluten durante su visita. “Nos sorprendió mucho la croqueta de postre, porque era de arroz con leche”, cuenta en el vídeo.

Packs desde 9,60 euros

Probar varias opciones no implica necesariamente tener que pedir una gran cantidad. Croqueteo ofrece diferentes formatos para elegir, con packs de croquetas pensados para compartir o para llevar a casa. Según los precios facilitados, el pack de seis unidades de croquetas saladas surtidas se puede encontrar desde 9,60 euros, mientras que los combos de 12 unidades parten de los 18 euros. En el caso de las propuestas dulces, los precios comienzan en 8,90 euros por media docena.

El establecimiento también permite pedir para recoger y reservar mesa, y su propuesta se basa en croquetas artesanales elaboradas sin gluten. En su propia web recalca, además, su intención de ofrecer opciones que permitan disfrutar de la comida “sin preocupaciones ni limitaciones”. Así, Croqueteo busca convertir un plato tan reconocible como la croqueta en una experiencia diferente y, sobre todo, accesible para quienes tienen que evitar el gluten. Una dirección en Las Palmas de Gran Canaria que demuestra que comer sin gluten no tiene por qué significar renunciar a la variedad ni a probar cosas nuevas.