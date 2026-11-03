Rocío Ponce 03 NOV 2026 - 12:44h.

No solo Taburete tiene fichada esta parada imprescindible en la A-31: Aitana, Fangoria y Camela también han probado sus platos y se han llevado su dulce tradicional

Los mejores restaurantes de carretera, según los camioneros

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Ya no es un secreto de los locales, ni siquiera de los camioneros. Los Chopos, que cuenta con un Solete de la Guía Repsol, se ha convertido en uno de los restaurantes de carretera más conocidos de la provincia de Albacete por su ubicación estratégica y por la gran afluencia de clientes que recibe. Y muchos de ellos, caras conocidas que no dudan en posar con los trabajadores o compartir su paso por allí en sus propias redes sociales. Hasta allí, camino de Murcia, llegaron con su furgoneta los miembros de Taburete, con Willy Bárcenas al frente. Un merecido descanso, con deleite gastronómico incluido, en la A-31, Autovía de Alicante, salida 55/56 en La Gineta.

Las bandas y grupos de música, que cruzan España de norte a sur y de este a oeste, durante sus giras se convierten en geniales prescriptores de restaurantes de carretera. Los Chopos es una de sus paradas de confianza porque cuenta con barra, restaurante y tapería con horario ininterrumpido desde las 08.00 horas a las 22.30 horas. Por otro lado, su buffet libre está de 13 a 16 horas con su comida casera y tradicional.

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Además de Taburete, muchas otras caras conocidas paran en este restaurante o en su cafetería cuando cruzan la península ibérica. Entre ellos, el que más repite es el torero Roca Rey, pero también el presentador Xuso Jones, el tenista Carlos Alcaraz, la artista Alaska, el actor Gabino Diego, Fran Perea, Soraya Arnelas, Camela, Miguel Ríos, Aitana y su pareja, el influencer Plex. En la barra de Los Chopos, de forma distendida e informal, los miembros de Taburete compartieron platos y tapas, pero a lo que el cantante no pudo resistirse fue a uno de los dulces más famosos de Albacete.

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Qué se come y cuánto cuesta

El ticket medio en el restaurante de Los Chopos (la opción más "elegante") puede ir desde los 30 a los 50 € por persona, pero las tapas, bocadillos y platos a compartir en su cafetería o barra pueden rebajar y mucho el precio de salir de allí con el estómago lleno y una sonrisa en la cara. Sorprenden sus desayunos y meriendas porque han mantenido lo que funciona desde siempre (catalanas, mixtos, etc) con opciones mucho más modernas y de tendencia, como tostadas con huevo poché, aguacate y una gran variedad de tortitas, crepes, gofres, etc. Por ejemplo, un bocadillo de jamón en la cafetería cuesta 10.50 €, uno de tortilla de patata 6.50, un pepito de ternera 8.50 y un sándwich mixto 5.50 €.

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Además de guisos y arroces, puedes pedir platos de jamón ibérico o de lomo al corte, huevos fritos con patatas voladoras, salteado de setas, cocochas de bacalao al pil-pil, ensaladilla rusa con anchoas, chuletillas o paletilla de cordero lechal, pluma, solomillo, ventresca de atún a la brasa con risotto, bacalao confitado, pisto a la antigua usanza, con setas de temporada, etc. Es una carta de lo más variada, con una fuerte base de cocina tradicional, pero nada clásico ni aburrido gracias a sus ingredientes, técnicas y emplatados contemporáneos.

El pastelito tradicional que adora Willy Bárcenas

Willy lo pone dentro de una servilleta de papel para aplastarlo con cuidado y hacer que el bocado resulte algo más sencillo. Se nota que disfruta del momento en el que cruje, de cuando llegan los sabores a su paladar. ¿Qué es lo que saca de la caja y devora con esa cara de ilusión? Son los miguelitos de La Roda, unos tradicionales pastelillos de hojaldre de la gastronomía española que se han convertido en muy populares, habituales de las gasolineras y restaurantes de carretera y un regalo perfecto si tienes que llevar algo a casa.

Su nombre hace referencia al lugar en el que nacieron en los años 60: La Roda, en la provincia de Albacete. El pastelero local Manuel Blanco López fue su creador y el nombre de Miguelito surgió cuando uno de sus amigos, Miguel Ramírez, no dejaba de ir una y otra vez a comerlos, llegando a bautizarlos con el diminutivo de su nombre que ha llegado hasta nuestros días. Los miguelitos de La Roda son unos pequeños rectángulos de masa de hojaldre muy fina, ligera y crujiente, rellenos de una suave crema pastelera. Se reconocen también por la generosa cobertura de azúcar glas espolvoreada en su parte superior.

Es un dulce protegido, tanto que desde el año 2000 existe una asociación de productores y, en 2015, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo registró y protegió oficialmente la marca Miguelitos de La Roda. Aunque se protege y venera la receta original, han surgido nuevas versiones rellenas de diferentes tipos de chocolate, crema de turrón, nata o cabello de ángel, bañadas en chocolate, versiones mini, etc. Aunque son tan famosos que se pueden comprar en toda España, la experiencia suma cuando lo hacemos en algún punto de su provincia, especialmente para los que cruzan la autovía A-31, o en la propia ciudad de origen.