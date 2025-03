'Mujer Caballo Naranja' o 'Tanuki Bob': los nombres de vinos más raros y por qué se llaman así

Gastro Mediaseters, aquí vengo con un tema de corte original que no es ocurrencia mía, sino de mi jefa Gastro, y es que el encargo esta vez versa sobre vinos con nombres originales que además estén muy buenos. Esto de los nombres curiosos merece cierto detenimiento, ya que en la siguiente selección no voy a referir botellas de naming chorra diseñado precisamente para eso, para llamar la atención sin que nada más se sostenga. Son las típicas etiquetas que, cuando el personal se entera que existen, me empiezan a llegar en masa a mi WhatsApp dándome el día.